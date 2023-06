Brahim Díaz y su regreso al Real Madrid: "He madurado mucho dentro y fuera del campo"

El malagueño Brahim Díaz aseguró en la rueda de prensa de su presentación como jugador del Real Madrid que vuelve, después de tres temporadas cedido en el Milan, “para triunfar” y tras madurar “mucho dentro y fuera del campo” en su etapa en Italia. “La competencia está y eso es bueno; para el entrenador y para el Real Madrid. Vuelvo para triunfar, pero con trabajo y con humildad para aprender del vestuario que hay aquí”, dijo.

“Me han servido de mucho estos tres años en el Milan. He madurado mucho dentro y fuera del campo. Veremos a un Brahim que viene con ganas de triunfar en el Madrid y para eso vuelvo”, añadió. Además, desveló que volver al Real Madrid era su primera opción cuando estaba cedido en el Milan. “Cuando estaba en el Milan solo intentaba dar lo mejor para el Milan, porque es un club histórico. Ahora tengo la oportunidad de estar aquí, que siempre ha sido mi primera opción”, declaró.

“Estoy muy agradecido al Milan porque me ha hecho crecer, hemos ganado una Serie A, hemos llegado a semifinales de ‘Champions’... esta oportunidad ha surgido a final de temporada y estoy muy feliz de estar aquí”, completó. Brahim que reconoció la exigencia que recae en los jugadores de ataque tras las salidas del francés Karim Benzema y del español Marco Asensio, a la vez que rehuyó de hablar de competencia por un puesto con el brasileño Rodrygo Goes.

“Son dos grandes jugadores (Benzema, Asensio). Evidentemente hay una presión, pero eso es lo bonito. Hay que dar la mejor versión de uno mismo y seguro que estaremos al nivel para representar al Real Madrid como el mejor club del mundo”, aseguró. “Se trata de hacer lo mejor para el equipo. De dar la mejor versión. Rodrygo es un gran jugador, tiene un talento increíble y me llevo bastante bien con él”, comentó sobre la disputa por la titularidad con el brasileño.

Por otro lado, desveló que aún no ha hablado con su nuevo técnico, el italiano Carlo Ancelotti, a la vez que se mostró “muy contento de poder trabajar con él” Además, no quiso valorar si le gustaría compartir vestuario con el francés Kylian Mbappé. “No creo que sea el momento. Hoy es mi día. Me imaginaba la pregunta… pero estoy contento de estar aquí y quién esté en el vestuario estará bien. Hay que respetar al jugador, al club y no es el momento de hablar de esto”, dijo.

Brahim habló también del rol que puede ocupar en la plantilla del Real Madrid. “Soy un afortunado por poder jugar con ambas piernas. La mejor posición es dónde me ponga el entrenador. Puedo jugar en las tres posiciones de ataque, el medio campo… Donde me ponga el entrenador ahí estaré a gusto”, comentó. “Asensio es un gran jugador y un gran compañero. No se trata de ser suplente de lujo, se trata de dar lo máximo por el Real Madrid”, añadió sobre la comparación con Asensio. El fútbolista explicó también en qué le ha ayudado la cesión de tres años para sentirse “más preparado”.

“Han sido tres temporadas en el Milan con una exigencia bastante alta. Y creo que hemos estado a la altura, hemos devuelto al Milan esa alegría e ilusión. Estoy muy contento de todo lo que he hecho allí. Llegué siendo un niño, con talento, pero ahora tengo más minutos jugados y eso te hace ser más duro”, aseguró. “He tenido el privilegio de jugar en las tres grandes Ligas, pero en diferentes momentos de mi carrera. La Premier es un poco más física, en España hay más juego técnico, balón al pie… y en Italia es todo más táctico; por ponerte alguna diferencia. Estas experiencias me han venido bien para formarme”, comentó.

Por otro lado, Brahim valoró sus posibilidades de ser convocado por la selección absoluta de España, a la vez que Marruecos, lugar de nacimiento de su padre, intenta que lo haga con ellos. “Siempre es un orgullo ir a la selección, pero no es el momento de hablar de esto. Quiero hablar del Madrid y de mi vuelta, pero, obviamente, haciéndolo bien en el club llegarán las oportunidades”, declaró.

El mensaje de Florentino

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, recibió con palabras de cariño a Brahim Díaz, quien vuelve al conjunto blanco después de tres temporadas cedido en el Milan, y ponderó que haya “tenido la fuerza y el coraje” de “querer demostrar lejos de aquí” que volvería. “Hoy regresas a tu casa tras ganarte el cariño y la admiración en un club histórico como el Milan. Es muy difícil lograr lo que tu has logrado; has contribuido a recuperar el lugar que le corresponde al Milan por su palmarés y su historia”, dijo Florentino. “Has estado tres años en los que has sido un jugador fundamental y de los más queridos por una afición que siempre se acordará de ti”, continuó.

“Has sido de los mejores en un fútbol tan difícil como el italiano. Tu familia te ha visto crecer como persona y como jugador y está muy orgullosa de ti, porque saben el sacrificio que conlleva llegar hasta aquí. Nuestra afición va a estar contigo en este camino y te lo dará todo porque sabemos lo que has luchado por ponerte esta camiseta”, añadió: "Hoy vivimos otro momento especial. Es una alegría para los madridistas, porque volvemos a dar la bienvenida a un gran jugador que con su talento y ganas de triunfar en el Real Madrid nos hará más fuertes”, completó.

Florentino Pérez, asimismo, quiso acordarse de Silvio Berlusconi, expropietario y expresidente del Milan y fallecido el lunes. “Me van a permitir tener un recuerdo para Silvio Berlusconi, el presidente más importante de la historia del Milan. Fue un presidente que marcó una época en el fútbol mundial y siempre estará en nuestro recuerdo”, comentó.

El máximo mandatario del Real Madrid también aseguró que su objetivo es “seguir mejorando la plantilla” para “engrandecer la historia” del club. “Ahora es el momento de seguir trabajando para engrandecer nuestra historia y seguir siendo líderes en lo deportivo, económico, social y solidario. Vamos a seguir construyendo un nuevo equipo con hambre de triunfos, y aunque tenemos jugadores que han ganado todo saben lo que significa el Real Madrid, que es insaciable hasta en la lucha por lo imposible”, declaró.

“Para hacer más fuerte esta plantilla hoy está con nosotros uno de esos jugadores que nos harán aún más fuertes”, dijo. Florentino insistió en que los “sueños” de Brahim le hicieron volver al Real Madrid. “Bienvenido de nuevo a tu casa, sé bien lo que significa este momento. Desde el primer día que llegaste al Madrid dejaste muy claro que tu sueño era y sigue siendo ser parte de la historia de este club. Has tenido la fuerza y el coraje de querer demostrar lejos de aquí que tu fútbol y ambición te traería de nuevo al Madrid”, aseguró.

“Nuestros valores te ayudarán a superar siempre los momentos más difíciles. Formas parte de un club en el que la palabra rendirse no es posible. Por eso somos el club de las 14 Copas de Europa. Quiero agradecerte tu pasión y tu empeño por seguir escribiendo historia en este club y en el Santiago Bernabéu”, expresó: “Tus sueños te han vuelto a traer dónde querías y todos los madridistas estamos muy contentos de tu vuelta. Enhorabuena por volver al Real Madrid y muchas gracias por haber venido”.