Brahim, convocado para el Europeo sub 21

El malagueño Brahim Díaz es uno de los 23 convocados por Luis de la Fuente para afrontar la fase de grupos de la selección española sub 21, que juega en este parón los tres partidos de la fase de grupos del Europeo de la categoría, que tiene su fase final en junio. Para estar ahí, España debe quedar entre los dos primeros en el grupo exprés.

Eslovenia (miércoles 24 de marzo, 18:00), Italia (sábado 27, 21:00) y República Checa (martes 30, 21:00) son los rivales a los que se enfrentará el equipo español, en el que Brahim es uno de los puntales. Pedri, Pedro Porro y Bryan Gil han pasado a la selección absoluta en esta citación y allí ya estaban Eric García, Dani Olmo y Ferran Torres, que por edad podrían jugar aún el torneo sub 21. No está en la lista Antoñín, que había estado en convocatorias anteriores. El delantero malagueño ahora cedido en el Rayo por el Granada estaba en la prelista, pero no ha entrado.

Tras pasar una lesión, Brahim ha vuelto a contar para Pioli en el Milan. En el cuadro lombardo suma esta temporada 29 partidos, con cuatro goles y tres asistencias. El pasado jueves fue titular en el empate en Old Trafford en la Europa League.

Porteros

Josep Martínez, Álvaro Fernández y Álex Domínguez.

Defensas

Pozo, Pipa, Cucurella, Pedrosa, Miranda, Cuenca, Guillamón, Mingueza y Mateu Morey.

Centrocampistas

Zubimendi, Moncayola, Gonzalo Villar, Fran Beltrán, Riqui Puig, Manu García y Puado.

Delanteros

Brahim, Barrenetxea, Dani Gómez y Abel Ruiz.