Buen arranque de Azahara Muñoz en el US Open

Buen arranque en el US Open, el último major de 2020, de Azahara Muñoz. La malagueña acabó la primera ronda con el par del campo, 71 golpes, a cuatro de la cabeza, ocupada en solitario por la estadounidense Amy Olson.

La de San Pedro de Alcántara hizo tres birdies y tres bogeys. Llegó a ponerse con dos sobre par tras errores en los hoyos 6 y 12, pero reaccionó de manera fulminante con birdies consecutivos entre los hoyos 14 y 16. Un bogey en el 18 no le dejó acabar por debajo del par, pero fueron buenas sensaciones en este comienzo, con tres golpes de margen por encima del hipotético corte.

