El CAB Estepona no puede con La Cordà Paterna (65-59)

La Cordà de Paterna se impone gracias a un buen último cuarto (65-59) y guiadas por Awa Fam en la pintura ante un conjunto esteponero que no fue capaz de tener continuidad en su juego y brilló a rachas, lo que fue insuficiente. Comenzaba el encuentro con un acierto inusual en el triple por parte de las jugadoras entrenadas por Francis Tomé, ya que el lanzamiento exterior está en la lista de ‘debes’ esta temporada, pero parecían ver el aro de L’Alquería más grande de lo habitual y tras el primero de la noche de Sarah Mortensen -que suponía el cuarto en seis intentos para el equipo- Gloria Estopà se veía obligada a solicitar tiempo muerto con 10-18 en el marcador y algo más de dos minutos y medios para finalizar el primer cuarto. Dio con la tecla la entrenadora catalana, que logró llegar al final de los primeros diez minutos sin desventaja (21-21) gracias a los 11 puntos sumados en el tramo final de cuarto que echaba al traste el buen trabajo de las jugadoras del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol en los primeros siete minutos y medio, donde solo Awa Fam pareció estar cómoda sobre el parqué a pesar de emparejarse con una Aminata Traoré que producía en ambos aros.

Ninguno de los dos entrenadores debió quedar muy contento con la producción ofensiva de su rival, siendo dos equipos que basan su juego en el trabajo atrás, y eso se notó en el tramo inicial del segundo periodo. La anotación bajó ostensiblemente y transcurridos más de seis minutos de juego el marcador era 26-27. Ahí llegó un nuevo parcial favorable a las locales (7-1 en poco más de un minuto de juego) que obligó a Francis Tomé a solicitar tiempo muerto (33-28) cuando restaban 2’13” para el descanso. No mejoró la puesta en escena de las jugadoras del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, que se marcharon al descanso por detrás en el marcador 37-30 y no dejando buenas sensaciones, con muchas pérdidas de balón.

No parecían mejorar las cosas para las visitantes en el arranque del tercer parcial, y es que el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol estuvo más de tres minutos sin ver aro. Y ahí, como parecía que estaba siendo todo el partido, tocaron los minutos buenos, que no tuvieron continuidad a lo largo del encuentro. Un partido de 0-7 obligaba a Estopà a parar el encuentro (41-37) cuando restaban 5’45” para llegar al final del tercer acto. El parcial llegó a 0-9 antes de que un triple de Elena Buenavida lo rompiera, la maquinaria esteponero parecía engrasada y cinco puntos consecutivos de Oshlynn Brown -que hasta entonces no había anotado de campo- daban ventaja a las suyas (47-48) con dos minutos por disputar. Ahí se quedaría la diferencia: las visitantes entraban en los diez minutos finales con un punto de renta.

Se repitió la historia en el arranque del último cuarto, con cuatro minutos sin ver aro por parte de las pupilas de Tomé que aprovecharon las jugadoras de La Cordà de Paterna para situarse seis arriba. Y de nuevo, como el Guadiana, volvía el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, al que le costaba encadenar más de dos buenas jugadas seguidas ante la defensa visitante y su superioridad física. Se pasaba el ecuador del cuarto periodo y tras una canasta de Ola Parzenska y otra de Brown (56-54) el equipo se ponía dos abajo. Y justo ahí, cuando volvía a haber partido, un ataque rápido y una pérdida que acaba en contrataque echaba por tierra ese buen trabajo (60-54) en apenas unos segundos y obligaba a Tomé a parar el partido cuando restaban 3’48” para su final. Pero de nada sirvió. Irene Garí tras rebote ofensivo ponía el +8 y aunque se intentó, un triple de Clara Che con 41” por jugar sentenció el encuentro.

La Cordà de Paterna 65 (21-16-12-16): Che (3), Buenavida (12), Flórez (13), Garí (7) y Fam (16) -cinco inicial-, Matic (5), Laurenson (-), Cecchi (2), Trygger (6) y Sancho (-).

CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol 59 (21-9-20-9): Gea (0), Satorre (12), Raksanyi (10), Brown (11) y Traoré (4) -cinco inicial-, Parzenska (11), Viruel (0), Masiá (0), González (-), Benet (5) y Mortensen (6).