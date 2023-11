Real Madrid - Unicaja: El más difícil todavía (12:30)

El más difícil todavía aparece ante el Unicaja. El, de largo, mejor equipo de Europa en el mes de noviembre, el Real Madrid, aguarda en el WiZink Center. La máquina que dirige Chus Mateo, vigente campeón de Europa, no ha perdido en 19 partidos oficiales que ha disputado en esta temporada. La última derrota fue en un amistoso precisamente ante el Unicaja en el Costa del Sol. Y uno de esos 19 triunfos fue la final de la Supercopa ante los de Ibon Navarro. Se compitió muy bien y se llegó a ir por delante en el último cuarto, pero acabó aplicándose el rodillo blanco.

Viene de jugar un par de partidos de Euroliga intersemanales el Madrid, en Valencia y ante el Mónaco, ganados ambos. Sufrió más en La Fonteta ante el duro equipo taronja. Ante los monegascos se paseó en el WiZink. Gana sus partidos oficiales en su campo con una media de 16.7 puntos por encuentro. Ha sufrido algo más para sacar alguno a domicilio en ACB, pero en su hábitat se suelta más y, al son de Campazzo, parece imparable aunque se esté viendo una versión más terrenal del jugador más dominante de Europa, Tavares. Aunque ha registrado la baja de Yabusele, que estará al menos un par de meses fuera por un problema en un ligamento de la rodilla, la profundidad de la plantilla es enorme. Los jóvenes Eli Ndiaye, ahora con una rotura nasal, Ismaila Diagne y Hugo González están teniendo minutos en la Liga Endesa, donde Mateo rota para repartir las cargas con la Euroliga.

El panorama es complicado, pero a la vez sugerente, para el Unicaja. Como advertía Ibon Navarro en la víspera, hay que jugar sin miedo y sin frustrarse si el rival ofrece una buena versión. Lo normal es perder en Madrid, como la historia se encarga de recordar la historia. El WiZink es una pista en la que el Unicaja no ha ganado nunca en liga regular de la Liga Endesa en las 11 temporadas que se ha enfrentado a los blancos en este pabellón. De hecho, hay que remontarse casi 18 años, al 15 de enero de 2006, para la última victoria del Unicaja en liga regular en Madrid, con resultado de 77 a 86, y que tuvo lugar en el Palacio de Vistalegre. Como dato, en el banquillo del Real Madrid se encontraban en aquel partido dos viejos conocidos de la afición malagueña: Bozidar Maljkovic y, de técnico ayudante, Joan Plaza. Después se ganó un partido de play off en la campaña 2007/08, en Vistalegre, clave para hacer historia al eliminar por primera vez a un primer clasificado de temporada regular en una primera ronda de play off.

El Unicaja sí sabe lo que es ganar en el WiZink Center frente al Real Madrid, ya que lo hizo el 15 de marzo de 2013 pero en otra competición. Fue en el Top 16 de la Euroliga cuando se impuso por 74 a 77, con Jasmin Repesa al mando. En aquel encuentro se encontraban dos jugadores de la actual plantilla: Augusto Lima -que no podrá disputar este próximo partido- y Alberto Díaz, que no disputó ningún minuto ese día. Desde aquel encuentro, el Unicaja no ha vuelto a ganar al Real Madrid en su cancha en ninguna competición.

Pero este equipo se ha especializado en romper barreras. Sin parecer del todo redondo en el juego, son ocho victorias consecutivas entre BCL y ACB, cinco de ellas en competición nacional. Tras un inquietante comienzo (1-3), ahora el equipo es cuarto, en puesto provisional de cabeza de serie para la Copa del Rey. Pese a las victorias, hay bastante margen para crecer antes de que lleguen los momentos más candentes de la temporada. Pero una alegría en el WiZink ratificaría aún más que se está en el camino correcto.