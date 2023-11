CD Manchego - Antequera CF: Rotar, ganar, hacer caja (17:30)

Sabe que no es su guerra pero el Antequera mantiene cierta ilusión en la Copa del Rey. No es un conjunto acostumbrado a disputarla y este curso es para disfrutarlo y vivirlo. Eso sí, el club malagueño tenía claras sus preferencias y el sorteo le concedió uno de sus deseos. Le tocó el CD Manchego Ciudad Real, que gustaba por no ser un desplazamiento demasiado exigente y podrá realizar la ida y la vuelta en el día (17:30 horas sin televisión).

A la mayoría de los equipos les estorba el Torneo del KO, pero no es el caso antequerano. Saben que si baten a este rival de una categoría inferior, dependiendo de cómo vaya esta ronda, el bombo podría depararle un adversario superior, de más nombre y tirón. Eso llevaría la Copa a El Maulí y algunos ingresos extraordinarios extra para un club que cuenta con el presupuesto más bajo del fútbol de bronce.

Dentro del Antequera consideran que también es una buena ocasión para seguir dando minutos a todos los componentes de la plantilla. Algunos están jugando menos por diferentes circunstancias y esto les dará piernas y rodaje.

Habrá que ver si Javi Medina hace muchas rotaciones o tira de algunos de sus titulares (no se puede olvidar que repite en El Maulí este mismo sábado ante el Recreativo Granada). Lo que está claro es que la gran atracción de la cita es saber si en la alineación va a aparecer ya Carlos Kameni. El Antequera firmó al mito camerunés por la lesión de Iván. Eric jugó el domingo contra el Málaga. Parece que es el momento.

Enfrente estará el CD Manchego Ciudad Real, que este pasado fin de semana ya contó con visita malacitana. Los castellanos recibieron en su estadio al Vélez CF. El conjunto axárquico se adelantó a los 40 minutos por medio de Zamorano. El central Hilderink rescató un punto para los suyos en el 86’ de juego (1-1 final). Los manchegos van terceros por la cola en la clasificación del Grupo 4 de Segunda RFEF.