La versión de Pellicer y el Málaga CF sobre la expulsión en Antequera

La expulsión de Sergio Pellicer en el descuento del partido en Antequera trajo cola. El técnico del Málaga CF vio la tarjeta roja, según recogió en el acta el colegiado murciano Jiménez Salinas, por lo siguiente: "En el minuto 90, el técnico Sergio Pellicer fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse a mi cuarto árbitro de forma airada en los siguientes términos "eso es falta joder, estáis jugando con el resultado" de forma reiterada. Y dirigirse al banquillo adversario en los siguientes términos: "Nunca vais a estar por encima, no nos vais a pasar" con ánimo de provocación y tras ser advertido previamente", decía. O sea, que incluye un menosprecio al rival, según la versión Francisco Cintas Fernández (Almería), cuarto árbitro del duelo.

Difiere bastante la versión malaguista del asunto. El club sacó horas después de conocerse la situación un comunicado en el que defendía que las palabras eran para defender a su zaguero Diego Murillo. "En el minuto 94 de juego, el preparador malaguista responde a un comentario procedente del banquillo contrario que hacía referencia al defensor malaguista Murillo. Pellicer dice, literalmente: “No lo vais a superar, no lo vais a pasar ni hoy ni mañana", señala el club en su nota. Según señalan en privado en el Málaga, desde el banquillo rival se había menospreciado al defensor canterano.

"El club entiende que esta respuesta ha podido ser malinterpretada por el colegiado debido al ruido de la escena. Sin embargo, el MCF se encuentra en la obligación de aclarar que su entrenador nunca ha tenido “ánimo de provocación” -tal y como reza el acta- hacia el Antequera CF, sino la intención de defender a su jugador. El Málaga CF quiere agradecer públicamente al Antequera CF su hospitalidad y da la enhorabuena a ambas aficiones por una nueva muestra de deportividad y hermanamiento", eran las explicaciones de la entidad malaguista.

Lo cierto es que, dentro de la rivalidad y de algunos cánticos ofensivos, el ambiente en El Maulí fue bastante bueno, pese a la declaración de partido de alto riesgo no hubo fricciones. Esta que sí se registró en el último instante del partido en el césped puede tener consecuencias para el entrenador malaguista porque se puede perder al menos un partido de dirigir al equipo. "No ha sido por protestar. Ha sido por una discusión con el segundo entrenador del Antequera, por una acción de Murillo. Ha habido un encontronazo con el segundo entrenador de ellos, sin faltarnos al respeto ni nada. Han decidido expulsarme a mí y ya está. No ha habido ningún tipo de protesta arbitral ni nada. Pondrán el motivo en el acta y espero que diga la verdad”, era la versión del técnico en la rueda de prensa posterior al partido en El Maulí. Este martes comparecerá de nuevo antes de viajar a Barakaldo para el duelo de la Copa del Rey.