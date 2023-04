Carlos Alcaraz: "Va a ser muy bonito el partido contra Davidovich"

El murciano Carlos Alcaraz, vigente campeón del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, afronta con ilusión el partido de cuartos de final del abierto barcelonés ante el malagueño Alejandro Davidovich, un duelo inédito entre ambos jugadores. "Nunca he jugado contra él (Davidovich), pero hemos entrenado muchas veces. Va a ser un partido muy bonito entre dos jóvenes que están jugando a un nivel muy alto. Vamos a intentar dar nuestro mejor nivel", valoró el primer cabeza de serie del Godó en la rueda de prensa posterior al duelo contra el también español Roberto Bautista.

De Davidovich, número 38 del mundo, recordó que "está jugado a un gran nivel" y señaló que "no hay que bajar el listón", si quiere sellar el pase a semifinales. Alcaraz se clasificó para los cuartos de final del torneo tras derrotar a Bautista, por 6-3 y 7-5, en una hora y 53 minutos de partido. El cabeza de serie del torneo calificó el encuentro contra el castellonense de "complicado", debido al viento que soplo en la pista central del Real Club Tenis Barcelona y al buen nivel mostrado por su rival.

"Los primeros juegos quería jugar brillante, pegarle fuerte, con golpes ganadores, pero hay que saber jugar con viento. Cuando me ha hecho el 'break' (en el primer set) he aceptado lo que estaba pasando y me he puesto el mono de trabajo, a pasar más bolas y a trabajar los puntos de fondo", agregó. Pese a ello, ha sido capaz de firmar puntos brillantes como un revés prácticamente a ciegas en el penúltimo punto de la primera manga. Sobre esta jugada, el tenista murciano reconoció que se ha reído porque la bola ha ido dentro, pero podía "haber ido perfectamente a la grada". "En ese tipo de momentos me siento a gusto. Hay que sentirse a gusto, no hay que sentirse presionado. Simplemente, fluir y jugar a un buen nivel", remachó.

Alcaraz también valoró la baja en el Masters 1000 de Madrid de Rafael Nadal, que sigue sin recuperarse de la lesión en el psoas. "Soy tenista profesional, pero también soy un fanático del tenis. Ver que los mejores no puedan jugar es una pena; no poder tener a Rafa en los torneos ni aprender de él es una pena. Le deseo una pronta recuperación", concluyó.