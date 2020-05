Carlos Peralta: "La cacerolada en Calle Larios fue una falta de respeto, una irresponsabilidad"

El ex nadador malagueño Carlos Peralta Gallego, que se retiró de la piscina definitivamente en 2019 después de haber sido olímpico y múltiples veces campeón de España, siempre se ha mostrado como un deportista transparente a la hora de pronunciarse políticamente. De hecho, cerró la lista del PSOE a la alcaldía de Málaga en las últimas elecciones municipales del año pasado.

En una entrevista en Radio Marca, Peralta, licenciado en Medicina también, fue cuestionado por la situación política que se vive y por qué los deportistas que se expresan políticamente son tan señalados. "La libertad la tenemos. Muchas personas que nos pueden tener como referencia o ídolo pues intentan buscar las semejanzas y no las diferencias. Cada uno es libre de mojarse o no, hay que aceptar quien no quiere hacerlo. A lo mejor ver a un deportista que piensa lo contrario pues ya no le sigues igual. Al final, somos personas. Somos humanos", explicaba el malagueño.

"Yo no entiendo muy bien por qué motivo quieren hacerlo cuando se han estado quejando constantemente por el número de muertos a exponerse el riesgo del virus. No estoy nada a favor del pensamiento de VOX, pero la manifestación en coche creo que está aceptada por los principios democráticos, no se entra en posibles contagios. No me parece el momento, es el de luchar contra el virus, y ya después sí mostrar manifestaciones y el enfado que puedas tener. Me parece raro porque un día hablan de la falta de respeto contra los muertos y otro salen a la calle", decía el ex nadador: "Estoy muy en contra de las manifestaciones que se han hecho, con las caceroladas que se han hecho en Málaga en Calle Larios, sin respetar las medidas de seguridad. Dentro de lo que cabe, poniendo lo mal que estuvo eso, dentro de que no voy a participar y no estoy de acuerdo, me parece correcta la caravana de coches. No se va a exponer a los sanitarios. Soy médico y sé lo que están sufriendo los sanitarios".

"Puedes haber muchas cosas mejorables, pero hay que pasar esto con los menos fallecimientos y ver qué se pudo hace mejor después, pero las caceloradas me parecieron una falta de respeto. Llevan pidiendo respeto para los fallecidos y los contagiados y veía declaraciones y no entiendo, porque todos tenemos alguien dentro del sistema de salud cercano y sabemos lo que hay. Me pareció una falta de respeto, una irresponsabilidad. El 99% de las personas cumplen el confinamiento y saltarse de esa manera... Es una falta de respeto a sanitarios también", razonaba Carlos Peralta, de 26 años.

"Ha habido cosas que se han podido hacer mejor, habrá que valorarlas. Se ha hablado del 8-M, que había datos y tal. Pero un virus no se conoce y es fácil opinar, podíamos haber estado más preparados para la pandemia, que es algo que habrá que aprender para el futuro. Criticar tan, tan fuerte el 8-M con la cantidad de muertos que ha habido, con la cantidad de gente que hoy sigue saliendo a la calle... El 8-M se podía haber cancelado, pero tampoco se sabía tanto como ahora. A veces se podía caer en la exageración. Con las cifras actuales no se puede perder el miedo, podemos tirar en tierra en un mes o una semana todo lo hecho. Entiendo la sensación de libertad, han sido tiempos duros, pero ha habido confinamiento y donde más se han quejado, EEUU y Brasil, ahora es donde están peor. Soy médico y mi colectivo sufre mucho, pero sufren menos cuando las medidas que pone el Gobierno se cumplen", reafirmaba el nadador que se formó en el Cerrado de Calderón.

Tampoco escondió Peralta el debate del uso de la bandera. "Estoy muy en contra de que se identifique con un sector de la población. Me he manifestado contra eso, deberíamos lucirla igual. Estoy súper orgulloso de haber representado a mi país, llevar en unos Juegos Olímpicos la bandera de tu país... No hay palabras. No me incompatibiliza con ser afín a partidos de centro-izquierda. Los símbolos deben estar donde deben estar. Pero no eres más español por llevar una pulsera. La derecha la luce más y no nos tienen que separar las banderas. He vivido mucho en Cataluña, tenemos que pensar mucho más en los que nos une que en lo que nos separar. Hay que buscar posiciones en común", cerraba en un alegato poco frecuente en deportistas de alto nivel Carlos Peralta.