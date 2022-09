Carlos Rodríguez, el alumno de la UMA que deslumbra en la Vuelta a España

La Vuelta a España atravesó Málaga en una etapa que recorrió más de un centenar de kilómetros de carretera de la provincia y una de las sensaciones de la misma responde al nombre de Carlos Rodríguez Cano (Almuñécar, 2001). El ciclista granadino del Ineos está confirmando lo que apunta desde que es muy joven. El poderoso equipo británico lo firmó aún como menor de edad después de contemplar cómo destacaba en el equipo de jóvenes promesas que auspicia Alberto Contador. Con apenas 21 años, edad a la que ya no es extraño ver dominar (ejemplos de las victorias de Pogacar o Bernal en el Tour) tras el cambio de paradigma en el ciclismo, con el que se han acelerado los tiempos.

"No he ido en zona roja en ningún momento, he sido conservador", decía Carlos Rodríguez tras soltar una crono espectacular para quedar cuarto en Alicante este martes. La tecnología, los watios y los números, mandan en el ciclismo. Y el joven sexitano, de alguna forma, lo pule en Málaga. Estudiante ejemplar, con premios en Bachillerato por sus notas pese a que ya rendía a alto nivel en el ciclismo, Rodríguez es alumno de la Universidad de Málaga, es malagueño de adopción desde hace unos años. Es frecuente verle entrenar por las carreteras de la provincia y es que realiza en la UMA el doble grado en Ingeniería Eléctrica y Mecánica y tiene uno de sus puntos de estancia durante una temporada siempre viajera y agitada en la Costa del Sol aunque su Costa Tropical natal esté bastante cerca.

Rodríguez, pasado el ecuador de la Vuelta, sigue en el cuarto puesto en la general. Había subido, según confesó, una vez hasta la cima. A dos kilómetros empezó a tirar del grupo de favoritos para intentar romperlo. Lo acabó pagando en los últimos 200 metros, cuando cedió 11 segundos tras el acelerón final de Evenepoel. En cualquier caso, es una bendición verle ahí arriba junto a Juan Ayuso en lo que es el relevo generacional del ciclismo español que tanto se ansiaba. Dos veinteañeros entre los cinco mejores de la Vuelta. Uno de ellos, estudiante de la UMA, que vio cómo su compañero de equipo, Richard Carapaz, se impuso en la cima malagueña.