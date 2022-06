Chispi, nuevo entrenador del Iberoquinoa Antequera

Se abre una nueva etapa al frente del banquillo del Iberoquinoa Antequera. Este jueves el que fuese su entrenador durante los últimos once años Lorenzo Ruiz anunció en rueda de prensa que deja el banquillo para dedicarse a la labor de director deportivo del club, dando a conocer al nuevo técnico, que será Juan A. Vázquez Chispi, que este pasado domingo jugó en Santander con la camiseta verde su último partido como jugador profesional y que afrontará el reto de esta nueva etapa acompañado por alguien de su absoluta confianza como segundo entrenador, Miguel Ángel Rueda Micri, con quien ya hace dupla técnica al frente de los Hispanos Juveniles de la Arena.

En esta rueda de prensa, Lorenzo Ruiz, acompañado por la presidenta del Club BM Los Dólmenes, Lourdes Melero ,y por el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Antequera, Juan Rosas, repasó su trayectoria en el banquillo del primer equipo, recordando las dificultades, las alegrías y a las personas que han formado parte de su camino, anunciando posteriormente que dejaba de ejercer como primer entrenador del Iberoquinoa Antequera de cara a la próxima temporada.

“El balonmano para mí es una forma de entender la vida, no es un hobby, es parte de mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto. No lo puedo explicar. Lo que más valoro del balonmano son sus valores y que mis mejores amigos son gente del balonmano. Destaco el sacrificio, la constancia de ver con visión y el servicio. Uno es feliz cuando sirve a los demás. Agradecer de corazón estos once años en la élite y los 25 que ya llevo en el club. Esto no es un adiós, porque voy a seguir como director deportivo del club, colaborando y trabajando para que este club sea lo más grande posible”, expuso Lorenzo Ruiz en rueda de prensa.

Acto seguido, se presentó el cuerpo técnico que va a estar al frente del Iberoquinoa Antequera en la temporada 2022/2023. El primer entrenador será Chispi, que estará acompañado por Miguel Ángel Rueda como segundo entrenador. Las primeras palabras de Chispi fueron dedicadas a la figura de Lorenzo Ruiz: “Se merece un momento de reconocimiento, es alguien que siempre ha estado y hoy mismo ha seguido hablando como club. El deporte no tiene memoria ni es justo, y él ha sufrido eso en persona este año. El domingo le tuve que pedir que disfrutase su último momento de una forma especial. En estos tres años, aunque él pensase lo contrario, he aprendido mucho de él. Podemos tener muchas diferencias en si defender en 6-0, 5-1 o 3-3, pero lo que yo he aprendido de él en lo que es el trato con las personas, en el sentimiento de club como una familia, eso yo me lo voy a llevar para siempre. Te lo agradezco Lorenzo así como a la oportunidad que me has brindado”.

Fue preguntado sobre la necesidad de ascender de nuevo a la Liga Sacyr Asobal la próxima temporada, algo que Chispi ha mostrado no tener en mente de momento. “Si he hablado de un proyecto a dos o tres años, no va a salir de mi boca esa palabra. No necesitamos esa presión, hay objetivos intermedios más importantes que lograr el ascenso a Asobal la próxima temporada. Lo primero es crear un equipo que la afición se vuelva a crear ese vínculo que, cuando pierdes, se va perdiendo. Tenemos que crear esa masa social que se ilusiona si se gana pero, sobre todo, si se siente identificada por la gente que está en la pista. Ya luego en mayo se verá si estamos para subir o no”, señaló el nuevo técnico.