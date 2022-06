Carlos Suárez aguarda al mercado

Carlos Suárez va digiriendo poco a poco su adiós del Unicaja. Tras nueve años consecutivos en Málaga sale al mercado con 36 años con la idea de jugar, al menos, una temporada más. Estuvo en la Cadena Ser y explicó cómo va su recuperación de la lesión que le impidió despedirse en la pista. Su último partido fue en el Palau Blaugrana, en aquella victoria.

"Estoy haciendo la readaptación y la semana que viene ya empiezo en pista. Estoy trabajando en la clínica Eshmún, hay una máquina que te quita peso corporal y que permite trabajar. No me planteo mirar más allá, miro a un año vista, ahora quiero disfrutar del baloncesto. Estoy en la época final de mi carrera, me quedarán dos o tres años. No tengo nada, ninguna oferta. Hace 10 días que tomé la decisión de no continuar en el Unicaja, el mercado está muy parado aún", decía el capitán durante los últimos cinco años del equipo cajista, que se casa en breve con su pareja malagueña. Aquí quiere hacer su vida con el final de la carrera.

Recordó su venida a Málaga. "Me iba al Montepaschi Siena. Jugué 15-18 minutos de media con Pablo Laso, es verdad que no fue un año bueno personalmente y el club decidió cortar mi contrato. Lo tenía todo hecho, el primer club que me llama es Siena, Marco Crespi quería ficharme. Me llamó mi agente, estaba en el supermercado, son de esas cosas que olvidas dónde estabas. Me dice que Joan Plaza acaba de firmar y me quiere fichar. Pero quería reunirse y conocerme como persona porque le gusta quedar con el jugador y tener ese contacto. Siena no se lo tomó muy bien, pero esto es el deporte. No había nada firmado. Deportivamente fue la mejor decisión que tomé en mi vida, tres meses después dejaron de cobrar los jugadores de Siena, hubo un problema financiero. A nivel deportivo, en Málaga me sentí súper a gusto, hicimos una gran temporada, compitiendo contra el Real Madrid en semifinales", explicaba Suárez, que se queda "con esa noche histórica en Valencia" del título de la Eurocup.

"Tengo por el momento un año, me gustaría estar más tiempo, no miro más allá. Sólo miro al corto plazo. Si sufro y no estoy bien compitiendo daría un paso al lado", cerraba el capitán cajista, el único que junto a Carlos Suárez ha levantado un título.