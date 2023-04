El Churumbel de Málaga agradece a Abde: "Eres un requetonero"

La dedicatoria del gol del marroquí Ez Abde tras marcar el tanto del triunfo de Osasuna ante el Elche se hizo viral. Inspirado por sus compañeros de selección Achraf Hakimi y el ex malaguista Munir, hizo el típico gesto del tiktoker malagueño Churumbel de Málaga, cuyos vídeos en la red social tienen cientos de miles de visita por su peculiar lenguaje y actuación.

El Churumbel no dudó en agradecer el gesto del marroquí, del que no acertaba a decir correctamente su nombre, y le animó a seguir haciéndolo en sucesivos partidos porque le traerá suerte. "Eres un requetonero", le bendijo con su particular jerga.

Alegría

Motivos de celebración para el flamante finalista de Copa del Rey, que vive días de vino y rosas. Abde, miembro de la selección marroquí semifinalista del Mundial y cedido por el Barça, está creciendo mucho a las órdenes de Jagoba Arrasate.

Sorprendió el jugador crecido en Elche a la hora de celebrar su segundo gol. "Es por Hakimi y Munir, compañeros de la selección, que me dijeron que si marcaba que la hiciese", confesaba tras el partido en los micrófonos de Dazn. Y es que se acordó del Churumbel de Málaga, popular tiktoker malagueño que arrasa en las redes con sus característicos discursos, que acaba con un gesto con un disparo y un "pum". Traspasa fronteras el Churumbel, que conecta con los marroquíes nacidos y crecidos en España, igual que con muchos otros usuarios de las redes sociales.

🗣️ "Es por Hakimi y Munir, que me dijeron que si marcaba que la hiciese"Abde desvela en DAZN el porqué de la celebración famosa 'a lo churumbel' tras marcar el segundo 🤣🔊#LaLigaEnDAZN ⚽ pic.twitter.com/Zamcdd0eL4 — DAZN España (@DAZN_ES) April 8, 2023