Cita histórica con la Copa

Los resultados no acompañan al BeSoccer CD UMA Antequera en la competición en la que tiene puestos todos sus esfuerzos. La derrota liguera en Cartagena del pasado fin de semana le dejó colista con siete puntos a tan solo uno de la salvación. El desafío planteado al inicio de la temporada 2018/2019 se mantiene cerca y al alcance de una plantilla deseosa de cambiar por completo una dinámica negativa y adquirir pronto la confianza que aporta la victoria. Solo un triunfo, cuatro empates y trece derrotas en 18 jornadas.

Al conjunto antequerano le toca cambiar el chip con la Copa del Rey. La competición copera está siendo un reducto de paz para el UMA, en la que está cosechando buenas actuaciones. En la última eliminatoria remontó en casa ante el Cartagena y firmó el pase a los cuartos de final en la tanda de penaltis. Los cuartos de final llegan para el cuadro verde con la visita al dominador del fútbol sala nacional en las últimas temporadas, el Movistar Inter. Los de Moli que se encuentra de baja y están siendo dirigidos por Tete, visitan el pabellón Jorge Garbajosa esta noche a las 21:00 con la firme intención de que salten las sorpresas. Andaluces y madrileños pugnarán en Torrejón de Ardoz por una plaza en la Final Four del torneo dentro de una complicada eliminatoria de cuartos de final a partido único.

Un desplazamiento muy complicado al fortín del conjunto más laureado del fútbol sala nacional a lo largo del último lustro debido a la cantidad de títulos levantados. Cinco Ligas consecutivas, dos Copas de Europa, una Copa del Rey y tres Copas de España de la LNFS que engrosan un palmarés envidiable. A lo largo de esta campaña solo se vieron las caras en el envite de la primera vuelta del campeonato doméstico. Un único tanto de Humberto rompió la resistencia del fortín antequerano.

A dar la campanada

En Cartagena sí es verdad que nos metieron cinco tantos, pero fueron más por méritos del rival que por demérito nuestro. Ahí es donde tenemos que mejorar. El competir, estar dentro de los choques, no tirar por la borda los primeros veinte minutos y el pasado sábado el equipo tuvo la actitud correcta”, explicó Tete en la previa del encuentro ante el cuadro madrileño. Un encuentro histórico, por el simple hecho de haber avanzado lejos en un torneo trepidante. “Siempre es difícil ir a la pista de Movistar Inter, el mejor equipo del mundo. No es nuestra historia, no es nuestra guerra. Tenemos que tomarlo como un disfrute, porque nuestra mente tiene que estar pensando en la Liga”, confesó el preparador del UMA.