Tete: “Falta un fichaje más”

Pasan las jornadas y sigue resistiéndole el triunfo al BeSoccer UMA Antequera, que copa el farolillo rojo de la Primera División. La leyenda del club y ahora segundo entrenador, Tete, analizó la situación por la que atraviesa el equipo. “Estoy seguro que jugando así nos salvamos. Aún fichaje más, ya que jugamos el partido con una plantilla bastante corta. Tenemos que recuperar a varios lesionados. Toca pensar en positivo, estamos a un partido de la salvación y queda mucha liga”, fue la valoración que realizó Tete en tono positivo.

De nuevo los integrantes del UMA Antequera tienen la sensación de que los partidos se escapan por pequeños detalles, que el problema no es la forma en la que afrontan los encuentros. “Si tenemos esta actitud, vamos a conseguir la salvación. El equipo lo dio todo y no cometimos errores del pasado”, relató. Además, el integrante del cuerpo técnico del UMA Antequera confesó que les cuesta finalizar las jugadas. Una situación que está acusando el equipo: “Hemos tenido ocasiones para marcar más goles. Tenemos que mejorar, porque es un punto débil. Toca seguir trabajando, para superar esa asignatura pendiente.

Teta también tuvo tiempo para realizar autocrítica, después de la derrota ante el Cartagena. “A ocasiones no fuimos inferiores. En lo que a peso del juego se refiere ellos lo llevaron más, algo lógico ya que juegan en casa. Venían con una dinámica de cuatro partidos ganados y eso te da más confianza para afrontar los encuentros”, explicó. Por último, Tete explicó las protestas al colegiado al finalizar el encuentro: “En el resultado no fue determinante la actuación del árbitro, pero es cierto que la expulsión no fue justa. La primera falta no era y a nosotros nos había pasado en otros partidos esa misma acción. La verdad es que no la entendimos. Pero no le culpamos del resultado final”.

Lucha de tres para salvarse

Una situación complicada la que atraviesa el cuadro universitario, que se jugará la salvación ante el Segovia y el Valdepeñas. Una lucha por la que queda la mayor parte de la segunda vuelta y en la que los tres equipos lucharán por no copar las dos plazas de descenso a la Segunda División. El siguiente rival del conjunto verde será el Palma Futsal, que visitará el Fernando Argüelles el domingo a las 13:15. Un rival complicado, que ocupa la cuarta plaza y que se encuentra inmerso en la lucha por el campeonato. El tiempo no corre a favor del UMA para la salvación.