Conejero, sobre Javi Medina: "Es la persona más preparada para coger a este equipo"

La temporada del Antequera CF ha sido muy ilusionante por los grandes resultados cosechados por el cuadro de Abel Segovia, que consiguió el premio del ascenso directo a la Primera Federación. Este año el proyecto en la categoría de bronce lo liderará Javi Medina, que etsá luchando por mantener el mismo bloque. Un gran ejemplo es Michael Conejero, que fue entrevistado por Javi Muñoz para Cadena SER Andalucía Centro Antequera.

El futbolista se mostró con muchas ganas tras la renovación: "Se viene una temporada ilusionante y, por ello, quiero dar las gracias al club por la confianza y oportunidad, porque vamos a estar en una categoría superior y vamos a tener que estar a nuestro mejor nivel para competir con el resto de equipos".

Pese a un curso a pedir de boca en lo colectivo, el jugador confesó un poco de malestar por lo personal: "Me quedo con un pequeño mal sabor de boca por no jugar en estos últimos ocho partidos porque venía de una dinámica muy positiva y siempre que he estado disponible el entrenador ha confiado en mí y ha contado conmigo para mantenerme a un gran nivel". "Mi objetivo personal de cara a la temporada que viene es jugar al menos 35 o 40 partidos", añadió.

Tras esto, habló sobre la pasada temporada: "Ya no es solo el ascenso, sino también la manera en la que ha sido. Íbamos trabajando semana a semana y, pese a que al principio no creíamos, con el paso del tiempo, nos dimos cuenta de que teníamos una oportunidad única delante nuestra". "La primera plaza es la consecuencia del trabajo bien hecho y de la constancia desde el primer momento", concluyó.

Ha querido abogar por la continuidad del bloque: "Es impresionante que durante algunos tramos de la temporada hayamos sacado 18 o 20 puntos al Recreativo de Huelva y, debido a esto, debemos de apostar por la continuidad de la plantilla o, al menos, del mayor número de jugadores posibles porque así seguro que estaremos a la altura de la categoría".

Posteriormente, Conejero fue preguntado por la salida del antiguo técnico: "El trabajo de Abel Segovia esta temporada tiene un valor incalculable, pero ya no solo por el ascenso, sino porque ha sabido crear un gran grupo humano muy bueno y los conceptos nuevos, que ha añadido al equipo".

Por último, habló sobre la elección de Javi Medina como nuevo entrenador: "Es un gran acierto y creo que es la persona más preparada para coger a este equipo por su gran profesionalidad". Además, dio un pequeño pronóstico sobre el próximo curso: "A priori, se puede pensar que vamos a ser un equipo humilde, pero quien somos nosotros para ponernos límites, porque, aunque tengamos poco presupuesto, no van a ver otro equipo con más hambre y más ganas que nosotros".