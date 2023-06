Antequera CF: Se queda Michael Conejero y se va Juanito

Michael Conejero, extremo derecho de 27 años, renueva su relación contractual con el Antequera Club de Fútbol, cuya camiseta defenderá durante la 2023/24 tras anotar cuatro tantos en una histórica temporada para la entidad, consumada con el ansiado ascenso a Primera Federación.

El atacante natural de Baños de la Encina llegó al club en julio de 2021 procedente del Ciudad de Lucena. Desde entonces, ha conseguido cinco dianas y varias asistencias en los 37 encuentros disputados con la elástica blanquiverde.

El Antequera también comunicó la baja de Juanito. "Juanito no continuará vistiendo la elástica blanquiverde tras finalizar su relación contractual con el Antequera. Muchas gracias por tu compromiso y profesionalidad, te deseamos lo mejor", decía el club en un comunicado.

Cantera

Vicente Ortiz, el actual coordinador de la cantera, seguirá siéndolo la temporada 2023/24. Así que, uno de los promotores de la nueva reestructuración de la cantera seguirá de cabeza visible y de coordinación con el primer equipo.

El plan del club

"La clave del éxito ha sido juntar a muchas personas, tanto del cuerpo técnico, del club y como a nivel de jugadores, de las mismas características, gente con muchísima hambre, con pasión, humildes, con ganas de trabajar en el día, y eso es lo que ha hecho que todo desemboque en el ascenso", decía Alberto Aguilar, director deportivo, dsobre secretos del porqué el Antequera ha dado el salto y el cómo: con un ascenso directo aplastante desde Segunda RFEF. "Ha tenido mucho mérito porque sabíamos lo fuerte que era el grupo. Además, se está demostrando porque hay cuatro equipos en estas eliminatorias finales del play off. Destaca más el mérito conseguido por el Antequera por el grupo ha sido bastante fuerte", batiendo a equipos como el Recreativo de Huelva, de mayor músculo.

Un mercado que se trabaja desde hace semanas, con Cesar Sousa como primera incorporación, y más piezas que irán llegando próximamente. "Nuestra idea la tenemos clarísima. Sabemos qué es lo que puede pasar, pero sabemos también la guerra que podemos dar, a dónde vamos y no tenemos ningún miedo. Vamos con nuestras armas, con nuestros jugadores, con hambre y no nos vamos a poner ningún objetivo". No se renuncia a dar ruido de nuevo, precisamente esa línea continuista con Javi Medina. "El gran artífice de esto fue el entrenador Abel Segovia junto a su cuerpo técnico. Nuestra prioridad es que siguiera con nosotros, pero no se pudo dar que él continuase. Queríamos darle continuidad al proyecto, seguir con una base de jugadores y haciendo lo que veníamos haciendo. Hemos decidido que la persona idónea para esto era Javi Medina, que era segundo entrenador de la temporada pasada. Confiamos, a pesar de tener 29 años, plenamente en él. No miramos el DNI de ningún jugador, de entrenador y de nadie. Consideramos que está preparado y capacitado para llevar el barco en Primera RFEF".