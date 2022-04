La Copa Davis fija su ruta a Málaga

La historia de la Copa Davis se remonta a 1900, de allí data su primera edición. Siglo y dos décadas después, Málaga coronará del 21 al 27 de noviembre al campeón de la edición de 2022 (también lo hará en 2023). El Museo de Málaga acogió el sorteo de la competición, que tendrá un nuevo formato. Se ha perdido la mística de focalizar todo en una sede a cara de perro entre dos países con partidos a cinco sets. Se premia un formato más ágil y televisivo, con eliminatorias a tres partidos con duelos a tres sets. Concentrando a ocho países de gran nivel en una misma sede y con jugadores en teoría de ranking excelente, más variedad. La empresa Kosmos de Gerard Piqué lleva la explotación de un evento planetario que en esta edición competirá de manera excepcional justamente con el inicio de la Copa del Mundo de fútbol en Catar. El lavado de cara es importante y tras dos ediciones en Madrid como sede final, Málaga toma el relevo.

Hay 16 equipos vivos que quedan encuadrados en cuatro sedes previas, con cuatro equipos en cada una y dos billetes para la final. Originalmente, la final era en Dubai y Málaga iba a acoger esta fase, pero finalmente se cayó la opción del emirato y se optó por Málaga, con Valencia como relevo. Debe conseguir allí el billete para la final, en una serie que no será un camino de rosas, sino un grupo duro, según el sorteo que se celebró en suelo malagueño. Quedó encuadrada España en el Grupo B, con Canadá, Serbia y Corea del Sur. Los canadienses ganaron en enero la ATP Cup, precisamente ante España en la final. Tienen a Felix Auger-Aliassime y Denis Shapovalov, dos tenistas entre los 15 mejores del mundo, jóvenes y pujantes. Serbia, si Djokovic viene, siempre es temible. Completa Corea del Sur, con Soon Woo Kwon en el puesto 70 ahora mismo. Teóricamente es el grupo más duro. El formato de tres partidos con un doble para desempatar, con duelos a tres sets, iguala entre los países.

En el Grupo A quedaron Croacia, Italia, Argentina y Suecia, en la sede de Bolonia (Italia). En el Grupo C, Francia, Alemania, Bélgica y Austalia, en Hamburgo (Alemania). Por último, en el Grupo D, EEUU, Gran Bretaña, Kazajistán y Países Bajos en Glasgow (Escocia). Quedó formado también el resto del cuadro hasta la final. El ganador del Grupo A se medirá al segundo del Grupo D y el ganador del Grupo C ante el segundo del Grupo B. De ahí saldrá la primera semifinal. Después, el ganador del Grupo B ante el segundo del Grupo C y el ganador del Grupo B ante el segundo del Grupo A. De ahí saldrá la segunda semifinal. En las próximas semanas saldrá el calendario concreto y la venta de entradas para la fase de grupos y la fase final en Málaga.

David Haggerty, estadounidense presidente de la Federatión Internacional de Tenis (ITF), comentó los motivos por los que se había elegido a Málaga. "2021 fue una fantástica final, en Madrid, disfrutamos de un gran tenis, hubo una gran emoción, muchos seguidores. El formato cambia para dar más impacto a la competición. Fue un gran éxito, tener tres sedes fue un gran cambio, ahora tendremos cuatro (Glasgow, Hamburgo, Bolonia y Valencia) más Málaga, que acogerá las finales. Hubo mucho nivel de los participantes", decía el rector del tenis mundial, que contaba una curiosa anécdota de su relación con Málaga: "Es una maravilla, estuve aquí con 10 años y hace mucho de eso, pero sé que Málaga va a ser un gran anfitrión, los ciudadanos de Málaga y Andalucía vendrán a apoyar a los jugadores y estoy seguro de que habrá una gran organización. En Andalucía apoyarán y crearán una atmósfera impresionante. Cuartos de final, semifinales y final, los mejores ocho equipos progresando hasta el campeón, estoy seguro de que Málaga estará a la altura. Quiero agradecer a los responsables de Andalucía y Málaga su apoyo de la competición".

"En Grupo B en el que Corea está en las finales en el nuevo formato por primera vez, hay grandes tenistas en ese grupo. El A está muy equilibrado con Croacia, italia, Argentina y Suecia, es un tenis espectacular, en el C tienen tres naciones europeas más Australia, y el Grupo D Kazajistán puede ser peligroso, son grupos complicados", cerraba el mandamás del tenis mundial.

Fue la primera visita de la Davis como acto oficial a Málaga, con su enorme ensaladera presidiendo un sorteo que determinó cuál es la ruta hacia el Martín Carpena. En noviembre, los ojos del planeta tenis estará en el Palacio.