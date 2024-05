Copa de la Reina: El Costa del Sol se queda sin gasolina y el Bera Bera llega a la final (30-25)

La aventura del Costa del Sol en la Copa de la Reina acabó en semifinales ante el favorito y anfitrión, el Bera Bera. No llegaba el equipo malagueño en el mejor momento físico de la temporada a Illunbe, donde se coronó en 2022, y el tremendo partido de cuartos de final ante el Elche, resuelto en penaltis tras la prórroga, terminó de dejar tiritando el depósito de la gasolina de las jugadoras de de Suso Gallardo. Faltó puntería en ataque, también agresividad e intensidad. Balones divididos, rebotes que caen de un lado... Un primer tiempo en el que las panteras estuvieron desconocidas (18-10) puso casi imposible el encuentro. Pese al arranque de orgullo de las malagueñas, que llegaron a colocarse a sólo tres goles (21-18) cuando quedaban 20 minutos por jugar, el Bera Bera, que se había paseado en su partido de cuartos y había podido dosificar, supo mantener la ventaja.

Suso Gallardo había gastado ya dos tiempos muertos apenas rebasado el ecuador del primer tiempo. Veía el entrenador costasoleño que el partido se le marchaba. Le costó entrar en el partido al Costa, estaban noqueadas las jugadoras. Silvia Arderius intentaba crear juego, pero sus compañeras no aprovechaban bien su generosidad. La portera local, la internacional española Maddi Aalla, estuvo sensacional, sacando balones en seis metros de manera constante y lanzando también contragolpes. También repelía el equipo local con el contragol con saques rápidos a las acciones en las que el Costa sí conseguía perforar la meta rival, por ejemplo con algunas penetraciones de Espe López. Llegó a dominar hasta por nueve goles (16-7), con ocho al descanso (10-8), el equipo guipuzcoano.

Una exclusión en la última jugada del primer tiempo pareció dar aire al Costa. 2-0 de parcial de salida. Y Suso ordenar el 7x6 en ataque, una decisión que siempre entraña riesgo porque se deja la portería vacía pero que había funcionado bien en los cuartos ante el Elche y que se repitió. Y por un momento el Bera Bera dudó, también con alguna actuación providencial de Merche Castellanos que parecía anunciar guerra. Con 21-18 se acabaron definitivamente las fuerzas y las ideas en el equipo malagueño. Se cerró la portería, otra vez con Maddi inspirada, y las vascas volvieron a encontrar el camino a la red de Merche.

Se cierra, pues, la oportunidad de ganar un título, la tercera Copa que se anhela. Es una competición con sus particulares códigos y el Costa no estaba al tope de sus biorritmos. Dejó para el recuerdo un partido de cuartos de final de mucho nivel para tumbar a las líderes de la Liga Iberdrola, pero no dio para más. Viene ahora la vuelta de las semifinales del play off en Carranque ante el mismo equipo. Momento de vengarse después de la derrota por un gol en la ida para avanzar a la final y seguir defendiendo el título de campeonas.