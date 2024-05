Épica victoria del Costa del Sol sobre el Elche para llegar a semifinales de la Copa de la Reina (29-29)

El Costa del Sol Balonmano Málaga se clasificó para las semifinales de la Copa de la Reina al ganar en los penaltis (4-5) al Atticgo Elche, tras acabar el tiempo reglamentario y la prórroga con empate a 29. Sensacional encuentro decidido in extremis. Elche, líder de la liga regular que le asegura un puesto en la Liga Europea la próxima temporada, en vísperas de jugar la final de la Copa EHF, buscaba también llevarse el título copero, pero se encontró enfrente con un correoso conjunto andaluz que le dominó en los primeros minutos.

Las ilicitanas estuvieron lideradas por la internacional Danila So Delgado, quien, tras un errático inicio en el que a su equipo le costó diez minutos horadar la portería de Merche Castellanos, fue un enigma imposible de resolver para el conjunto andaluz. El Costa del Sol Málaga, no obstante, dominó con claridad comandado desde el centro por Silvia Arderius con una primera línea de muchos quilates, para llevar la supremacía en todo el período hasta que en los instantes finales, del brazo de So Delgado, Elche llegó al descanso empatado (11-11).

La segunda mitad transcurrió por derroteros similares porque Castellanos seguía entonada y se intuía que el encuentro se iba a decidir casi por sorteo, pues las malagueñas apretaban pero el Elche encontraba siempre soluciones para no perder el dominio en el marcador. Espe López (20-21), con un gol desde el extremo, cambió el signo del encuentro a favor de Málaga a diez minutos del final, pero el lance siguió equilibrado con el 24-24 que no resolvieron los goles de Alexandra ni Eli Cesáreo en los segundos postreros, por lo que hubo que ir a la prórroga (25-25).

El Málaga reservó fuerzas para una prolongación que siguió pareja también en el primer tiempo (27-27) y que no decidió nada en el segundo (29-29). En los penaltis, con un fallo para cada equipo en los cinco primeros intentos, se llegó a la muerte súbita, en la que Bitolo marcó el suyo para el Costa del Sol y Alexandra do Nascimento chocó contra Castellanos, que otorgó un pase épico a semifinales a las andaluzas.