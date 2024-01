Costa del Sol - Sola de la European League: Horario, dónde ver en TV, entradas...

Historia para el deporte malagueño, también para el balonmano español. El Costa del Sol Málaga continúa levantando techos y este domingo, a las 18:00 horas, debuta en una fase de grupos de la EHF European League. Una hazaña que parecía una utopía hace un lustro y que hoy es una realidad. Y lo hará en un escenario gigantesco, el templo de la ciudad. El Palacio de los Deportes José María Martín Carpena será el anfitrión de este momento para el recuerdo. La primera jornada de este grupo D enfrenta a las panteras ante el Sola HK en un duelo que puede marcar el camino. Las entradas se podrán comprar en taquilla desde las 15:30 horas.

La ilusión rebosa en la plantilla malagueña, plenamente consciente de lo que hay entre manos. "Es el partido, lo hemos puesto en el calendario en rojo durante mucho tiempo. Es una fecha histórica, que no tiene que cobrar mucha más importancia que el resto de partidos porque es de fase de grupos, no es a vida o muerto, pero significa mucho por el momento de la temporada y el rival. Queremos estar a la altura", explica en la previa José Luis Parra: "Nuestras jugadoras tienen algo y es que no les quedan grandes estas fechas, saben estar a la altura, se crecen, compiten y lo disfrutan. Personalmente admiro esto y no me hace estar confiado, pero sí seguro que por lo menos vamos a competir y ahí tendremos opciones. En esta competición históricamente siempre hemos competido y eso que es un nivel bastante alto".

El Sola HK es un equipo potente, que eliminó al Super Amara Bera Bera en la fase previa. En la liga noruega marchan en quinto lugar. En sus filas nombres rutilantes como Camilla Herrem o pujantes como Maja Magnussen o Kristina Novak. "Es otro estilo de balonmano, es un nivel más donde nuestro juego puede que le cree ciertas dificultades como hemos visto ante este tipo de equipos en determinadas circunstancias; pero también ellas habrán estudiado bastante que tenemos esos recursos. Han venido a jugar en pretemporada frente al Atticgo BM Elche y lo pasaron mal, en San Sebastián lo pasaron mal y esperemos que lo pasen mal. Aún así es un rival con el que tenemos que dar el 100% para poder estar a la altura", analiza el ayudante de Suso Gallardo.

Se espera una buena atmósfera en un Carpena que es inmenso, un buen día para sembrar. "Es un momento para enamorar gente, para hacer que se enganchen. Para aquellos que dudan que si los éxitos que consigue este equipo se debe a la magnitud de las competiciones o realmente es fruto de nuestro trabajo. Estamos en crecimiento, cada día intentando llegar lo más lejos posible y eso requiere enganchar a la máxima afición posible. Que quien venga sienta que es partícipe de los éxitos que consigamos, y si no es así, que nos hemos esforzado porque disfruten con nosotros", cierra Parra.

Un día inolvidable para las panteras, que continúan explorando sus límites y mostrando ese ADN de campeonas. Lo que se va a vivir en la ciudad este domingo es una zancada más, la viva demostración de que el trabajo es el mejor atajo hacia los sueños. La EHF European League regresa a Málaga y ahora le espera el Carpena, palabras mayores. Momento para disfrutar para el Costa del Sol Málaga.

Fecha y horario

El primer partido de la fase de grupos de la EHF European League se disputa entre el Costa del Sol y el Sola este domingo 7 de enero a partir de las 18:00 horas en el Martín Carpena.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver en abierto por Andalucía TV y también por el canal de pago DAZN.