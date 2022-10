La EHF se carga al Costa del Sol

"El Tribunal de Balonmano de la European Handball Federation (EHF) ha comunicado por escrito al Club Balonmano Femenino Málaga Costa del Sol que queda eliminado de la EHF European League al considerar que incumplió los artículos 14 y 70 de las regulaciones de la competición en el partido de vuelta de la segunda ronda del torneo celebrado el sábado 15 de octubre en la Ciudad Deportiva de Carranque". Era el escueto comunicado con que el club costasoleño comunicaba que estaba eliminado de Europa. Un jarro de agua fría tras la exhibición en la eliminatoria con el Gloria Buzau, en la que en la pista se tumbó a un equipo con un presupuesto entre ocho y 10 veces mayor. La reclamación del club rumano surtió efecto y se acaba la ilusionante aventura malagueña en la segunda competición continental.

Hay que remontarse al partido de vuelta de la eliminatoria para encontrar el motivo de la eliminación malagueña. En el acta del encuentro, el delegado de la EHF metió por error a la lesionada Estela Doiro en el lugar de la brasileña Isa Medeiros. Todo transcurría con normalidad hasta que la brasileña metió un gol. Entonces, el delegado, el maltés Mamo, se percató de que no estaba en el acta. El club había presentado por la mañana la lista correcta, pero en la transcripción Mamo equivocó el nombre de las jugadoras. El partido siguió jugándose, aunque sin el concurso de la brasileña hasta el final del partido.

La EHF se acoge para eliminar al club malagueño a que el cuerpo técnico firmó el acta tal y como la recibió, con Estela Doiro y sin Medeiros. Que no comprobó la correcta composición de la plantilla y que asumió la errónea. Alude al reglamente puro y duro sin tener en cuenta que el delegado asumió su error. Medeiros pudo jugar sin problemas en el partido de ida. Hay un error de no comprobación del club malagueño, pero inducido por el original del federativo. Surgen preguntas sobre el comportamiento del miembro estamento europeo. ¿Cómo confundió el nombre de una jugadora cuya ficha no se había presentado en la reunión matutina? También el poderío económico del equipo rumano pesa, como miembro una de las mejores ligas femeninas del mundo.

El Costa del Sol se ganó en la pista el pase a la siguiente ronda, pero en noviembre queda esta temporada sin competición europea después de que en las anteriores quedara campeón y llegara a la final sucesivamente en la EHF Cup. El salto a la EHF European League suponía un salto en las aspiraciones y la competitividad, también para crecer como club. Es un jarro de agua fría importante para el club, cuerpo técnico y jugadoras, pero también un motivo para morder en el resto de la temporada, con los retos que quedan por delante, Supercopa, Copa en Málaga y Liga, con el nuevo formato de play off.