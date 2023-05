El Costa del Sol sueña: "No lo vamos a dejar escapar"

El Costa del Sol acaricia la Liga Guerreras Iberdrola. Está a 60 minutos, un partido en el Pérez Canca de Carranque, de conseguir cerrar el título y conseguir el título que le falta tras haber ganado EHF, Copa (dos veces) y Supercopa en un último trienio escandaloso. El equipo supo sufrir ante el Elche para forzar el tercer encuentro tras haber caído en tierras ilicitanas. Ahora es un tú a tú, una final de facto en este novedoso formato de play off que ha añadido picante a una Liga que solía decidirse con partidos de antelación.

María Pérez y Estela Doiro expresaban sus sensaciones tras el encuentro. La primera ha sufrido mucho tras una grave lesión de rodilla hace un par de temporadas que le hizo atravesar el desierto. "Muy emocionada, temporada muy larga y muy feliz por el trabajo del equipo, hemos creído hasta el final, lo tenemos a punto de caramelo y estoy segura de que no lo vamos a dejar escapar", decía la primera línea malagueña, exultante. "Estoy muy contenta, no sabría decir, una mezcla de emociones. Estábamos concienciadas de que había que sacarlo sí o sí. Estuvimos serias, sobre todo en el trabajo defensivo, fue la clave para ganar. Ahora mismo hemos hecho lo más complicado, empatar. Ahora sí o sí ganar el miércoles. La temporada es muy larga, pero está mereciendo la pena, pero no vamos a renunciar a quedarnos en este camino. Llamamiento a toda la gente, fue un ambiente espectacular, a ver si es otro partido igual de emocionante. Estaremos al pie del cañón, esperemos que no nos falle".

Estela Doiro, mientras, explicaba que sentía que "nos quitamos una mochila. Contenta y feliz de igualar y jugar un tercer y último partido en nuestra casa y nuestra gente. Al final no dudo de este equipo en ningún momento. Tenemos un gen que es súper competitivo, nunca bajamos los brazos. Sabíamos cómo iba a ser el partido, cómo íbamos a tener que jugarlo. Lo hicimos, salieron las cosas, ajustamos a nivel defensivo, aunque hay que pulir detalles para el tercer partido. Ahora es clave descansar", recitaba la lateral gallega, que recordaba que "es vital que nos acompañe la afición, que nos aúpe y esté con nosotras. Todo lo que conseguimos es gracias a ellas. Es el octavo jugador y el empuje nos da la vida. Ojalá que el miércoles nos acompañe".

"Te paras a ver todo lo que ha conseguido el equipo años atrás y es increíble", reflexionaba la corajuda jugadora: "Vine apostando por un proyecto y estoy a un pasito de cerrar este círculo, ojalá así sea y es el título que nos queda, el que le queda al club. Vamos a vaciarnos, a echar fuera este poquito de gasolina que nos queda y ojalá el título se quede aquí".