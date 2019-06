Davidovich y Menéndez ya saben la ruta al cuadro final de Wimbledon

Comienza la fase previa de Wimbledon, el cuadro final está a tres victorias. Y allí están Alejandro Davidovich y Adrián Menéndez, los dos malagueños con mejor ranking mundial (133 y 150, respectivamente), en busca de una de las 16 plazas que se otorgan para acceder al cuadro final con los 128 participantes que lucharán por el título.

El sorteo ha deparado que Menéndez y Davidovich debuten este lunes en la misma pista, la 4. No se juega esta previa en el mítico All England Tennis and Lawn Club, sino en el Bank of England Sports Centre, para reservar las pistas para el torneo.

Menéndez abrirá el fuego desde las 12:00 horas en España ante el israelí Dudi Sela. Un compromiso complicado ante un rival que fue Top 30 del mundo y que ha jugado los octavos de final de Wimbledon. Sela, 34 años como Menéndez, es 158 del mundo. El marbellí ya entró una vez en el cuadro final, en 2015. Si avanzara, en el camino estarían el checo Vesely o el italiano Bolelli.

Mientras, Davidovich, campeón junior en 2017 y que ya jugó la previa en 2018, busca su segundo cuadro final de grand slam tras debutar en Roland Garros. Juega tras el partido de Menéndez ante el japonés Yosuke Watanaki (21 años), actual número 242 del mundo. Parte el malagueño como cabeza de serie número 26 en la previa.

Se siente cómodo en la hierba Davidovich, que ha jugado en las previas de los torneos de Hertogenbosch (Holanda) y Queen’s (Inglaterra) para familiarizarse con el verde. En el camino aparecen el brasileño Thiago Monteiro o el italiano Baldi como teóricos rivales más complicados. Pero es la hierba, Wimbledon, y los cánones habituales varían, los rankings bailan y todo está en el aire.