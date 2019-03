El karateca Damián Quintero estará en el Campeonato de Europa de kárate, que comienza mañana en Guadalajara y se prolongará hasta el próximo domingo 31 de marzo. El malagueño afronta el torneo con el primer oro del 2019 en mente tras las tres platas conseguidas en Dubai, París y Salzburgo. Pese a estos reveses, Quintero se muestra confiado de cara a la prueba continental. Asegura que el trabajo ya está hecho y que ahora solo toca ponerlo en práctica para conseguir el billete a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que afirma que es su principal objetivo.

–¿Cómo afronta el Campeonato de Europa?

–Las sensaciones son muy buenas. He rodado bastante bien. En lo que va de año, he estado en tres torneos internacionales de circuito mundial, que, a priori, son más difíciles que un Campeonato de Europa; sobre todo, por la presencia de los japoneses y todo lo que conllevan. Tengo muchas ganas de disfrutar. El trabajo que se ha hecho hasta ahora ha sido bueno, el rodaje ha estado bien. Aunque haya perdido las tres finales, creo que las sensaciones son buenas encima del tatami. Con el entrenador hemos trabajado duro y ya solo queda ponerlo todo en práctica en las eliminatorias y disfrutar lo máximo posible. Solo falta afinar detalles y concentrarse en el previo a las eliminatorias, evadirte un poco del mundo. La suerte de los que hacemos kata es que, hasta que no estamos enfrente del rival, dependemos de nosotros mismos. Así que yo me centro en mi trabajo y después serán los jueces los que decidan.

–¿Por qué está costando tanto ganar finales en 2019?

–Parece que sí, que está costando un poco ganar pruebas y conseguir el oro. Los rivales están cada vez mejor preparados. Y, sobre todo, en los torneos de circuito mundial compiten muchos japoneses, que dominan muchísimo. Solo hay que mirar el top 8 de cada competición para ver de lo que son capaces. En cada campeonato en el que he participado este año estoy yo y siete japoneses más entre los ocho primeros. Yo creo que ahí está la principal diferencia. Y bueno, en las finales, con el nuevo reglamento que hay ahora, que mira por un lado la parte técnica y por otro la parte atlética, parece que está costando algo más. Pero, en líneas generales, la dinámica y el trabajo que estamos haciendo es muy positivo. Al final lo que más me importa no es conseguir los oros este año, sino sacar los máximos puntos posible para el ranking olímpico y clasificarme ya directamente para los Juegos Olímpicos de Tokio, que es el principal objetivo.

–¿Se ve consiguiendo el primer oro del año en el Campeonato de Europa?

–Yo creo que sí, que se va a conseguir. Me he preparado psicológicamente para ello. Los rivales que van también son duros. Pero, en este sentido, creo que sí que le tengo más comida la moral yo a ellos. Pero, al final, lo importante y lo que tengo que hacer es salir al tatami a disfrutar y hacer mi trabajo al 100%; ya, a partir de ahí, son los árbitros los que deciden.

–¿Cuáles son sus principales amenazas y rivales a batir en Guadalajara?

–A nivel europeo, entre los más fuertes, está el turco Ali Sofuoglu, que me he enfrentado mucho a él. Por otro lado está también el italiano Mattia Busato, que es el número tres europeo. Lo bueno es que según la liguilla y según los resultados anteriores, los libro en las eliminatorias, con lo cual ellos irían por la otra liguilla y nos enfrentaríamos en una hipotética semifinal.

–¿Cómo de importante es en su rutina de entrenamientos Sandra Sánchez, la gran figura del kárate español femenino?

–Trabajamos juntos día a día. Somos compañeros de entrenamiento, tenemos el mismo entrenador. Realmente, la línea en la que vamos con Jesús del Moral, nuestro entrenador, es muy buena. Es una gran compañera y para ella solo puede haber elogios.

–¿Qué piensa de que el kárate esté fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024?

–Es un poco sorprendente esto que ha ocurrido con los Juegos Olímpicos, pero sí es verdad que ahora estoy más centrado en el Campeonato de Europa, y mi gran objetivo es clasificarme para los Juegos Olímpicos de Tokio. Esta semana se reúne la comisión ejecutiva del Comité Olímpico Internacional. Entiendo que uno de los temas a tratar será la exclusión del kárate. Y, a raíz, de lo que ocurra en esa reunión, sí que habrá que empezar a hacer una campaña global. Aquí en España sí que nos estamos moviendo bastante, sobre todo con nuestro presidente, que está muy activo en redes sociales con el tema. Nosotros hacemos fuerza para que el kárate no se quede en Tokio, pero creo que hay que hacer una campaña a nivel global para que el comité organizador se dé cuenta de la magnitud del error que comete dejando fuera de París este deporte.

–¿Cómo afecta al mundo del kárate quedar fuera de los Juegos Olímpicos?

–Al final es un poco la cara visible o el referente para todos los chicos y chicas que empiezan de cero. Es un escaparate para ellos. Aunque todavía no pienso en mi retirada, obviamente, es verdad que esos Juegos Olímpicos de París me pillan un poco lejos, pero nosotros somos los que tenemos que apoyar para que no se queden fuera y para que el kárate siga dentro del programa olímpico, y que todos los chavales que están ahora en formación tengan la oportunidad de llegar a disfrutar lo que espero pueda disfrutar yo si tengo la suerte de clasificarme.