El Peña Deportiva será el primer rival del Marbella FC en su camino hacia el ascenso a Segunda División este 18 de julio en el Marbella Football Center. Su entrenador David Cubillo valoró este primer emparejamiento ante el cuadro balear destacando que es "un rival muy peligroso" y "una de las sorpresas de este año en la categoría".

"Es un rival que sobre todo en su campo ha sido muy fuerte. Es muy competitivo. Es incómodo jugar contra ellos. Nos lo van a poner muy complicado. Es un equipo que ha sido capaz de superar a equipos como al Real Madrid Castilla o al Rayo Majadahonda. Es un rival peligroso que nos lo va a poner muy difícil", resaltaba de la Peña Deportiva el entrenador madrileño.

Pese a reconocer que aún deben analizar con más detenimiento a su rival, asume que "para haber quedado cuarto en el Grupo I hay que hacer las cosas bien y lo han hecho". Además, apunta que el largo confinamiento deja dudas de en qué punto llega cada rival: "Aunque ahora es todo muy relativo, después de todo este tiempo no sabemos muy bien qué nos vamos a encontrar. Vamos a pensar que vamos a encontrar al mejor Peña Deportiva que pueda haber y ahora será cuando empecemos a analizarlo".

"Me llama la atención que han hecho muchos goles, que tiene futbolistas de medio campo que aportan muchos goles. Es un rival peligroso en ese sentido. Es sorprendente que haya sacado tan buenos resultados en su campo", señala Cubillo la facilidad de los baleares de ver puerta, con 43 dianas en 28 partidos –aunque encajan mucho: 41–, así como no ve "determinante" el hecho que habitualmente jueguen sobre césped artificial ya que la eliminatoria será sobre el césped natural del Marbella Football Center: "Jugamos un amistoso el año pasado contra el Melilla allí. En el mes de enero estuvimos también algún día allí entrenando. Es una instalación magnífica y lo importante es que el césped va a estar en perfecto estado y no vamos a salir de Marbella, conocemos la zona".

Por último, resaltó las ganas propias y de su equipo por empezar cuanto antes esta fase de ascenso que podría llevarles a dar un paso de gigante en su proyecto: "Cuanto antes mejor, llevamos mucho tiempo sin competir. Es la gran incógnita, la respuesta de los equipos tras tanto tiempo sin competir. Pero cuanto antes juguemos mejor, yo jugaba el 8 mismo... Cuanto antes venga todo pues mejor. Estamos muy esperanzados e ilusionados de hacer algo histórico".