Davidovich supera a Alex Bolt y se cita con Felix Auger-Aliassime en el Open de Australia

Sobrio estreno de Alejandro Davidovich en el Open de Australia. El malagueño derrotó al tenista local Alex Bolt por 6-3, 6-3 y 6-4, en un partido en el que dominó de cabo a rabo, llevó el peso del duelo y sólo cedió una vez el saque. Se le vio fresco y concentrado al malagueño, que plasmó sobre la cancha la diferencia de 100 puestos en el ranking ATP (50 y 152 del mundo) que había sobre la pista 6 del complejo tenístico de Melbourne, que acoge el primer grand slam de la temporada mientras el tenis va ganando su cuota de protagonismo después del show de Novak Djokovic. Le espera un hueso duro en segunda ronda este jueves, el canadiense Felix Auger-Aliassime, número nueve del mundo.

Davidovich comenzó el partido bien concentrado, con un saque sólido en el que sólo concedió dos bolas de break y apretando el de Bolt, rompiéndolo para colocarse ya 3-1. Tras levantar las dos pelotas de rotura y colocarse 5-3, ejecutó en el juego siguiente la manga (6-3). En la segunda, tras un juego de 11 puntos, el malagueño cedió su saque, pero rápidamente lo recuperó (1-1). Y mordió en el siguiente servicio de Bolt, rompiéndole en blanco para ya poner una distancia interesante (4-1). Llegó sin sobresaltos hasta el 5-3, donde de nuevo levantó dos bolas de break para abrochar el set (6-3).

En la que sería parcial definitivo, Bolt superó tres bolas de break con 1-1 para alargar la igualdad. Sin hacer concesiones con su saque, Davidovich aceleraba rompiendo de 15-40 para subir hasta el 4-3. Consolidó el 5-3 y acabó el partido con un ace para firmar el 6-4 y amarrar el pase a la segunda ronda.

En la segunda ronda se eleva bastante la dificultad. Enfrente estará el cabeza de serie número nueve, el canadiense Felix Auger-Aliassime, un año menor que Davidovich (el malagueño nació en 1999 y Aliassime en el 2000) pero que se han enfrentado varias veces en los niveles inferiores. Viene en buena línea el norteamericano, que conquistó con Shapovalov, otro de los proyectos que se consolidan en el Top 20, con Canadá la ATP Cup en Sidney, en la que el de La Cala no tuvo mucho protagonismo con España. Apuntando desde joven, fue el primer tenista nacido en 2000 con puntos ATP, ganó varios torneos challenger y aterrizó en el circuito ATP pisando fuerte. Hijo de padre togolés (Sam Aliassime) y madre de Quebec (María Auger), como curiosidad ganó en el Challenger de Sevilla, que después vencería Davidovich. No lo tuvo fácil, no obstante, en su estreno Aliassime, que sufrió para ganar en cinco sets al finlandés Emil Ruusuvuori por 6-4, 0-6, 3-6, 6-3 y 6-4. Supo sufrir para avanzar y en la segunda ronda se cita con Davidovich. Ambos tenistas se conocen bastante bien y será un duelo interesante, se le puede abrir el cuadro al malagueño si vence.

Antes, este miércoles Davidovich tiene cita en el cuadro de dobles, al que se apuntó haciendo pareja con el mallorquín Jaume Munar. Se enfrentan en la primera ronda a los australianos Jason Kubler y Christopher O'Connell. Una manera de mantenerse activo y sumar rodaje para el malagueño.