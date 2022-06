Davidovich: "Ganar a Hurkacz me da mucha confianza, puedo ganar a cualquiera en hierba"

Tras su victoria ante Hurkacz tras más de tres horas y media en el quinto set, Alejandro Davidovich hablaba algo emocionado en la pista 3 de Wimbledon. Era su primera victoria como profesional en el lugar en el que se había coronado en 2017 como junior (el primer español en conseguirlo en 50 años).

"Con 5-4 y saque del rival con las nuevas bolas, pensé 'devolvamos, metámosla en la pista y a ver qué ocurre'. Estoy feliz, he sufrido, en varios torneos he jugado contra Hurkacz, él había jugado semifinales el año pasado. Me da mucha confianza en ganar en la hierba a un jugador como él", decía Davidovich, que explicaba qué había hecho en los parones por la lluvia. "No sabía si dormir o no, si comer... El segundo parón fue duro, con 5-5 en el tercero después de las bolas de partido y mucha tensión. Seguí jugando mi partido, en el cuarto jugó él mejor, tuve muchos altos y bajos, pero sufrimos".

"Significa mucho", respondía Davidovich sobre cuánto significaba esta victoria: "He jugado muchas veces esta temporada y anteriores contra Top 10, contra muchos de ellos perdí. Compruebo que puedo ganar a cualquier en hierba", cerraba al malagueño.