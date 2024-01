Davidovich - Lestienne: Victoria sólida en el debut en Australia

El malagueño Alejandro Davidovich (23) superó al francés Constant Lestienne en la primera ronda del Abierto de Australia, mientras que el castellonense Roberto Bautista y el granadino Roberto Carballés se convirtieron en los primeros españoles en despedirse después de caer ante el estadounidense Ben Shelton (16) y el perdedor afortunado francés Hugo Gastón, respectivamente.

Davidovich se impuso por 6-4, 6-4 y 7-6(5), y aguantó el intenso calor que presentó Melbourne este lunes mejor que su rival Lestienne, que tuvo serios problemas físicos para continuar en algunos tramos del segundo set. El campeón del Wimbledon junior en 2017 igualó su mejor registro en el primer grande de la temporada y tendrá una nueva oportunidad de superar esta barrera después de caer en la pasada edición contra el estadounidense Tommy Paul (14) y el argentino Diego Schwartzman en su debut en esta competición en 2020.Su próximo rival se conocerá tras la conclusión del enfrentamiento entre el portugués Nuno Borges y el alemán Maximilian Marterer. El malagueño finalizó su encuentro frente al francés con once saques directos, 47 ganadores y 51 errores no forzados. Bien con el servicio, algo siempre clave en pista dura. Dio un buen tono físico. Davidovich podría enfrentarse en una hipotética tercera ronda contra uno de los tenistas más en forma actualmente, el búlgaro Grigor Dimitrov (13) que viene de ganar el torneo de Brisbane tras imponerse en la final al danés Holger Rune (8).

Salvó el honor de la Armada

Por su parte, Bautista igualó su peor registro en Melbourne (2012 y 2021) en lo que fue su primer duelo contra un joven de 21 años que contó con un mayor apoyo del público de la pista exterior 1573 arena como consecuencia de su gesta en 2023, año en el que debutó en el Abierto de Australia y consiguió unos meritorios cuartos de final.

El español de 35 años, que sufrió una caída en el ranking hasta la posición 72 por sus escasos resultados positivos en 2023, no pudo superar una primera ronda de su 'slam' preferido, como el propio jugador reiteró en diferentes ocasiones. Su clásica propuesta fundada en un consistente tenis desde la línea de fondo con pocos errores no forzados no privó al dinámico Shelton de cuajar un total de 53 golpes ganadores que contrastaron con los 16 de Bautista. El de Castellón consiguió los cuartos de final en 2019 y alcanzó la cuarta ronda hasta en cinco ocasiones a orillas del río Yarra.

Tampoco pudo estrenarse con victoria el granadino Carballés, que dejó escapar una oportunidad de oro ante un perdedor afortunado, después de que en la edición pasada quedara emparejado con el serbio Novak Djokovic (1) en primera ronda. Carballés, que cayó por 6-3, 6-2, 3-6 y 6-4, no pudo igualar su mejor registro que logró en 2021 con una victoria en su primer partido ante el húngaro Attila Balazs.