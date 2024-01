Horario y dónde ver en TV el Alejandro Davidovich - Constant Lestienne del Open de Australia

Alejandro Davidovich debuta este lunes en el Open de Australia ante el francés Constant Lestienne, número 78 del ranking y que ganó en 2023 el ATP Challenger de Málaga. El malagueño tiene el reto de llegar más allá de la segunda ronda, que nunca atravesó en el torneo oceánico, aunque delante tiene un jugador respetable. "Jugué contra él en Doha y es muy habilidoso. Tiene buena mano, y es rápido y ágil. Me va a hacer un partido trampa. No creo que quiera jugar conmigo a rallies, y tratará de salirse de él, creo. Es un jugador peligroso aquí. Intentaré dar todo lo posible para ganarle", decía en la víspera en Eurosport: "Estoy jugando bastante bien. He empezado con muy buen pie este año y vengo con confianza después de hacer una buena United Cup, en la que estuvimos cerca de estar en cuartos de final".

"Vengo con muchos entrenos , junto a muchos jugadores distintos, y tengo mucha iusión de hacer un buen Abierto de Australia, mejor que el año pasado. Quiero mejorar mi marca personal aquí, que es segunda ronda, para empezar", decía Davidovich, al que este sábado se le podía ver entrenando con Medvedev, uno de los mejores jugadores del mundo. También lo hizo en la víspera con el italiano Sonego.

Objetivos de la temporada

"Quiero disfrutar de cada partido que juegue este año. No quiero pensar en el Top 25, Top 10 o Top 15... me da igual. Quiero saltar a la cancha con ilusión y pelear cada bola. El ranking lo dirá cómo estoy jugando. Se trata de disfrutar cada día, también en los días fuera de torneo", afirmó Davidovich, que apunta a los Juegos Olímpicos de París: "Obviamente, mentiría si dijera que no es un objetivo jugarlos. Pero es a mitad de año, al final todos tenemos un reto en el circuito, el de seguir avanzando y ganando partidos. Los Juegos son una recompensa".

Fecha y horario

El partido entre Alejandro Davidovich y Constant Lestienne de la primera ronda del Open de Australia se jugará este lunes en Melbourne no antes de las 2:30 de la mañana en España en la pista 8 del complejo, después del partido entre la argentina Podoroska y la eslovena Zidanšek.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver a través de Eurosport y su aplicación Eurosport Player.