Davidovich cae en el quinto set ante Ruud en las Next Gen Finals

Las Next Gen Finals están siendo un curso acelerado para Alejandro Davidovich, que se mide a los mejores de su generación, todos con mejor ranking que él, y puede sacar conclusiones junto a su equipo. No le falta tenis, al contrario, tiene golpes de su mismo nivel o superior, pero aún le falta la consistencia de ellos. Perdió en la segunda jornada ante el noruego Casper Ruud en cinco sets, en el novedoso formato que se emplea en Milán, por 4-3 (2), 3-4 (2), 2-4, 4-3 (2) y 1-4. Si se recupera bien del problema de rodilla que tuvo durante el partido, cerrará este jueves el torneo ante el serbio Kecmanovic.

Alejandro Davidovich jugó un fenomenal primer set. El malagueño dominaba con golpes de alto nivel. Tanto con Ruud como con De Miñaur ha tenido momentos en los que ha pasado por encima de rivales con mejor ranking (18 el australiano, 56 el noruego). El set, recordemos al primero que llegue a cuatro, fue al tie break después de que rompiera Davidovich en el primer juego pero Ruud le recuperara. Con un revés muy dañino y con dejadas que Ruud no sabía leer, dominó el juego y sacó la muerte súbita por un claro 7-2.

En la segunda manga, el partido subió de nivel, con Ruud y Davidovich firmando puntos ganadores a pares y dando un gran espectáculo. Tuvo opciones Davidovich con un 15-40, tres bolas de break según el formato en que se disputa, pero no se consumó y en el tie break lo hizo mejor el noruego. Aprovechó tres errores con la derecha del malagueño para colocar un 3-0 que ya no pudo levantar.

Llegó un momento que parecía fatídico del partido en los inicios del tercer set. Davidovich se torció la rodilla derecha en un mal apoyo desde el fondo de la pista y hacía gestos ostensibles de dolor. Tuvo que ser atendido por los médicos y se le colocó un aparatoso vendaje. Sacó adelante dos juegos con su saque de manera un tanto inverosímil, jugándose bolas constantemente, pero en cuanto Ruud se centró se llevó el set por 4-2.

Despojado del vendaje, que se arrancó en la silla, y ya caliente de nuevo, Davidovich apareció con otra mentalidad en el cuarto set. Parecía aparcado el dolor y desplegó puntos de categoría de nuevo, alguno algo sobrado derrochando calidad. Rompió el saque de Ruud y lo consolidó con un juego tremendo de 40-0 al saque para colocarse 3-1. Pero no gestionó ahí bien la situación el malagueño que, tras entregar el juego anterior, se colocó 0-40. Consiguió lo más difícil, el 40-40, pero con el punto decisivos hizo una mala volea que se marchó fuera.

Psicológicamente parecía un golpe, pero no hay que dar por muerto a Davidovich, que jugó un sensacional tie break para ganar la muerte súbita por 7-2 con algunos golpe de etiqueta para forzar el set definitivo. Pero perder el primer juego con saque en el súper punto le quitó al de La Cala la energía que le quedaba y no tuvo la consistencia necesaria ante un Ruud que no perdonó y se llevó el set definitivo por 4-1.