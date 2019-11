Alejandro Davidovich cayó en su estreno en el Next Gen ATP Finals en la coqueta pista del Allianz Cloud milanesa. El malagueño tuteó al favorito, Álex de Miñaur, pero se diluyó con el paso del partido y terminó perdiendo su primer partido en el Grupo A. El australiano se lo llevó por tres sets a uno (4-2, 3-4, 4-1 y 4-1), en un buen final de encuentro. El de La Cala del Moral se medirá en el siguiente choque a Casper Ruud, que también comenzó con derrota frente a Kecmanovic.

El pupilo de Jorge Aguirre, con el que dejó alguna escena curiosa (tweet inferior) en los momentos que pudieron hablar, ya sabía lo que era pasar por encima del aussie. De Miñaur comenzó con fuerza y se adjudicó la primera manga tras romper un saque. El formato del torneo es muy dinámico y permite pocos errores. Se levantó Davidovich, que se mostró más sólido con su saque, donde el porcentaje de primeros había sido bajo en el arranque. Se llegó al 3-3, con el que tuvo que disputarse un tiebreak para el desempate. Ahí se mostró letal el tenista de la provincia, que dejó golpes de mucho nivel. Un 5-7 para poner el 1-1.

No pasaba un buen momento el australiano, que daba signos de frustración. En su mochila cuenta con la presión de ser el cabeza de serie tras un gran año que le ha colocado 18 del mundo, su mejor puesto. También fue finalista en la anterior edición. Le rompió Davidovich su primer saque y había una oportunidad de dar el primer paso importante a la victoria. Se desplomó ahí el malagueño, que perdió ocho de los siguientes nuevos juegos. Ganó el saque de su rival De Miñaur y puso el 4-1 por la vía rápida.

En el último ser comenzó ganando al servicio el de La Cala del Moral, pero ya daba la sensación de haber desconectado. El australiano estaba metido y olió sangre. Se mostró contundente y con pocas fisuras para poner otro 4-1 y llevarse un triunfo muy competido por momentos, donde estuvo exigido. La pelea de Foki, como le llaman en el circuito, por meterse entre los cuatro primeros estará frente a Ruud y Kecmanovic, más accesibles. Ya queda poco margen de error en la capital italiana.

The headsets bring us some fun moments! 😂🎥: @TennisTV | @alexdavidovich1 | #NextGenATPpic.twitter.com/6FU3OPFmLi