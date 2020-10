Davidovich derrota a Steve Johnson y está en cuartos de final en Colonia

Alejandro Davidovich consiguió otra victoria de alto valor en el Bett1Hulk Championship para colarse en los cuartos de final por segunda semana consecutiva en Colonia (Alemania). El malagueño va madurando y completando partidos más redondos. Derrotó al estadounidense Steve Johnson por 7-6 (3) y 6-3 en un encuentro que quizá pudo sentenciar antes, incluso.

Ahora se medirá este viernes al ganador del partido que jugarán este jueves el argentino Diego Schwartzman y el alemán Oscar Otto, procedente de la fase previa. Schwartzman ya se midió a Davidovich en el Open de Australia de este año, con victoria clara en tres sets.

Davidovich no empezó cómodo, pero se mantuvo en el partido ante un experimentado rival (31 años) de ranking similar (64 el malagueño y 71 el americano), pero que llegó a ser número 21 mundial. Rompió el malagueño en un gran juego para colocarse 5-4 y saque, pero no remachó y la manga se fue al tie break. Lo jugó con prestancia Davidovich para ganar 7-3 y aprovechando la primera bola de set que tuvo.

Siguió la inercia en el segundo set, con Davidovich rompiendo para colocarse 3-1 y saque, pero tampoco lo consiguió pese a tener bolas de 4-1. El americano se soltó viendo el set perdido y se colocó 3-3. Pero ahí subió de nuevo una marcha el de La Cala del Moral, con tres juegos consecutivos y rompiendo de 0-40. Mantuvo el temple en dos ocasiones en las que no consumó y cerró el partido con su saque y un gran juego con un par de puntos espectaculares, uno lanzándose a lo Boris Becker en plancha.

"No jugué tan bien, ha sido un partido duro, tenía que moverme mejor de piernas, ir mejorando en cada juego y veamos al siguiente partido", explicaba el jugador malagueño nada más acabar el partido: "Estoy mejorando cada día, doy lo mejor en cada entrenamiento. Estoy jugando mejor, creciendo físicamente y en actitud mental, eso me permite ir mejorando. Tengo más consistencia y puedo ser duro, me encanta esta pista de Colonia".