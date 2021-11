Davidovich acaba 2021 cayendo ante Evans

Alejandro Davidovich perdió en la segunda ronda del ATP 250 de Estocolmo y pone de esta manera fin a la temporada 2021. Peleó hasta el final el primer set con el británico Evans para acabar entregándolo en el tie break (7-5 en el desempate) y en el segundo no pudo ir más allá del 6-2. Su clasificación actual es el puesto 49 de la ATP Tour, llegó a estar en el puesto 31 a mitad de temporada, pero el tramo final no ha sido fructífero. No obstante, en la globalidad, ha sido su mejor temporada, pisando los cuartos de final de un grand slam y ganando a varios jugadores situados en el Top 10. Ahora, a descansar y a por la pretemporada.