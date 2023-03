Davidovich alcanza su mejor ranking ATP, 25 del mundo, antes de jugar en Miami

El mejor Alejandro Davidovich de su carrera, por el momento, llega a unos meses de cumplir los 24 años. El tenista malagueño aparece esta semana entre los 25 primeros jugadores del mundo. Un prurito del que no muchos tenistas pueden presumir. Los cuartos de final alcanzados en Indian Wells, compitiendo bien también ahí ante Daniil Medvedev, le permiten subir en la clasificación y crearse un colchón porque en pocas semanas defiende la final alcanzada en el Masters 1000 de Montecarlo el año pasado (perdió ante Tsitsipas), con lo que es previsible una bajada ahí en el ranking si no repite proeza. Pero así funciona el modelo ATP, se ganan puntos en algunos torneos y las buenas actuaciones del ejercicio pasado también son presión. "Celebrando mi mejor ranking ATP. Este hito es un testimonio del duro trabajo y dedicación que mi equipo y yo hemos puesto dentro y fuera de la cancha. No puedo esperar a seguir esforzándome y llegar aún más alto. Hagámoslo", escribía a través de las redes sociales el de Rincón de la Victoria.

Davidovich cogió el avión de California a Florida para jugar el Masters 1000 de Miami, segundo gran torneo consecutivo. Allí aparece como el vigésimo cabeza de serie en el cuadro y está exento en primera ronda, beneficios de la escalada en el ranking. En la segunda se encontrará al ganador del duelo entre el alemán Oscar Otte y el estadounidense Brandon Nakashima. Por lógica, en tercera ronda tendría, si vence, al también norteamericano Tommy Paul (cabeza de serie número 16 y ante el que perdió en la segunda ronda del Open de Australia en cinco sets) y después llegaría, si se avanza, en octavos de final Carlos Alcaraz, número uno del mundo y ganador en Indian Wells, lo que es un bonito aliciente para el malagueño para llegar lejos y cerrar una gira por Estados Unidos buena antes de entrar en los dos meses de tierra batida en Europa.

En esta campaña, Davidovich ha jugado cuartos de final en los ATP 250 de Adelaida y Doha, perdiendo ante tenistas con mejor ranking (Bautista y Aliassime) y sus derrotas, salvo la segunda ronda en Montpellier ante Halys (70 del mundo) han llegado ante jugadores entre los 35 primeros del mundo, una regularidad que en otros años no tenía. De hecho, sus últimas derrotas han sido ante Top 10, dos veces Medvedev (Rotterdam e Indian Wells), Aliassime (Doha) y Rublev (Dubái), esta última dolorosa porque tuvo cinco bolas de partido en bloque en el segundo set que desperdició. 10-7 es su balance esta campaña.