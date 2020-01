Davidovich choca contra Schwartzman

24 horas después de hacer historia al ganar su primer partido de grand slam en el Open de Australia, Alejandro Davidovich se estrelló contra el argentino Diego Schwartzman, número 14 del mundo y 27 años. Dos partidos a cinco sets en días sucesivos, más el nivel del rival, fueron demasiada tralla para el joven malagueño, que no tuvo opciones reales y sólo en el segundo set compitió con su rival. 6-1, 6-4 y 6-2 fue el resultado del encuentro disputado en la pista 8 del Melbourne Park.

A remolque durante casi todo el partido, Davidovich sólo tuvo destellos del tenis que atesora. El malagueño confiaba en competir con Schwartzman, un tenista de un perfil similar, no muy alto pero con golpes desde el fondo de la pista determinantes. Y que no vende un punto barato. Supo transformar la mitad de sus bolas de break (7/14). La aventura duró una hora y 56 minutos. Tras comenzar 3-0 el primer set, Davidovich ganó el juego del honor, pero no pudo concretar.

En el segundo set, con 3-3 Davidovich perdió su saque, pero respondió bien arrancando el del rival (4-4). Fue el mejor tramo de tenis del malagueño, jugando de tú a tú con el argentino. Pero, acto seguido, tras disponer de una bola para colocarse 5-4, cedió el juego. Y Schwartzman no perdonó. Y ya en la manga definitiva, tras el 1-1, rompió de nuevo y Davidovich no pudo rehacerse para entregar por 6-2.

En cualquier caso, una buena experiencia para el joven malagueño. Con 20 años ya ha ganado su primer partido de grand slam. Es cierto que tanto en Doha como en Auckland, en los torneos previos, no avanzó, pero era la primera ocasión en que hacía esta gira con este nivel de torneos. Ahora, en Sudamérica y sobre tierra batida, tendrá una oportunidad de progresar en el ranking porque no tiene apenas puntos que defender.

Al acabar el partido, en declaraciones a la prensa, Davidovich dijo que “yo quería más, sabía que podía hacerle partido a Diego. De todas formas, la gira australiana ha sido muy positiva aunque los resultados en estas tres semanas no han sido los mejores. Hemos aprendido mucho y a nivel de experiencia va a ser muy bueno para encarar los próximos torneos”, dijo.

El campeón de Wimbledon junior en la edición de 2017 desveló que sus próximas citas serán los torneos de Buenos Aires, Río de Janeiro y Santiago de Chile en tierra batida. “Después de esa gira por Sudamérica volveré a casa y luego sólo jugaré Miami”, concluyó.