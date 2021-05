Davidovich choca contra el muro de Djokovic en Roma

Su pasión y agresividad no fue suficiente. Alejandro Davidovich se despide del Masters 1000 de Roma tras caer derrotado ante el número uno del mundo, Novak Djokovic, en dos sets (6-2 y 6-1) en los octavos del torneo italiano. Era un partido especial para el malagueño, que se enfrentaba por primera vez en pista en partido oficial ante el que considera su "mayor ídolo", con el que ya ha tenido la oportunidad de entrenar varias veces y del que conocía algunos de sus secretos. No fue suficiente.

Comenzó fuerte Foki, rompiendo de primeras el saque a un Novak Djokovic al que sorprendía la fuerza y el descaro del malagueño. Aunque el número uno se sobrepuso en el siguiente juego rompiendo de nuevo para el 2-2. Davidovich peleaba cada bola y cada juego con tesón, corriendo de lado a lado por cada punto.

Tuvo una opción clara para el 30-40 con el 3-2 a favor del serbio que Novak dominó con clase para solventarla. Fue a raíz de ese juego cuando comenzó a perder un poco el rumbo Davidovich, al que le costaba mucho mantener regular su saque. Djokovic se hizo con el control del juego y provocaba más errores del malagueño, que buscaba acortar los puntos ya que los largos también se veía superado. Caía 6-2.

El segundo set comenzó desconcertado. En su primer juego al saque, Dkojovic logró romper y comenzar solvente (2-0). Ni siquiera los aplausos del serbio, ante buenos peloteos del malagueño, logró centrarle en el segundo set. Comenzaron a verse puntos con cierta desesperación por parte de Davidovich, frustrado ante errores no forzados por Novak.

Sometimes you can only applaud 👏Exquisite lob from @alexdavidovich1!#IBI21 pic.twitter.com/Uhpy4sC10Z