Davidovich se cita con Djokovic en Roma

Bombazo para Alejandro Davidovich, que se enfrentará este jueves a Novak Djokovic. Será su primer enfrentamiento ante el número uno del mundo, que tendrá lugar en los octavos de final del Masters 1000 de Roma. El malagueño, que ya suma cuatro victorias en el torneo italiano en su mejor participación, derrotó con facilidad al británico Cameron Norrie (6-2, 6-3) y tiene por delante seguramente el partido más especial de su carrera. Pase lo que pase subirá puestos en el ránking de la ATP y se queda a menos de 200 puntos de Albert Ramos, principal rival por estar en los Juegos Olímpicos de Tokio con España.

El serbio derrotó en primera ronda al estadounidense Taylor Fritz, que le compitió el duelo (6-3, 7-6). No estuvo en Madrid el mejor tenista del circuito, que jugó en Belgrado un ATP 250 y en el Masters 1000 de Montecarlo en la gira por tierra batida. En su tierra llegó a semifinales y en tierras galas cayó en octavos. "Mi prioridad es llegar bien a los Grand Slam", aseguraba el balcánico, que ya ganó el Abierto de Australia en el inicio de temporada. Después de Roma previsiblemente también disputará un torneo en Belgrado para preparar Roland Garros, otra de las citas grandes del curso.

Davidovich siente devoción para el serbio, siempre un espejo para él por delante de Rafa Nadal o Roger Federer. Ya se entrenaron juntos después del confinamiento en Marbella, un lugar fetiche para el serbio, donde tiene casa, vive su hermano Marko y acude regularmente para prepararse de cara a algunos torneos. Se le ha visto en varias ocasiones ejercitarse en Puente Romano. El malagueño ya comentó alguna vez que las sesiones con el genio de Belgrado y sus consejos le habían ayudado para ir escalando en la ATP. Curiosamente el pupilo de Jorge Aguirre experimentó el mejor momento de su carrera después de reanudarse el circuito por la crisis del COVID-19.

"Lo teníamos hablado de hace tiempo, pero nunca habíamos coincidido porque en el tenis se juega todas las semanas. Una me iba yo, otra se quedaba él... Con la cuarentena, nos pusimos en contacto y entrenamos", decía el rinconero en Marca sobre el entrenamiento con Nole, mientras confesaba haberse quedado alucinado con su casa: "Sí, sí, para mí es mi mayor ídolo del tenis. Lo admiro demasiado. Tiene una mentalidad de ganador. No le gusta perder a nada y me identifico en algunas cosas con él". Este jueves en Roma lo tendrá por primera vez en competición al otro lado de la red. Un premio para disfrutar y una oportunidad para dar un bombazo.

Tras la victoria hablaba en rueda de prensa de qué supone este partido para él. "Le considero un amigo porque hemos mantenido muchas sesiones de entrenamiento juntos. No me va a sorprender porque sé cómo juega y cómo piensa. Me ha contado muchas cosas sobre cómo logró ganar a Roger Federer y Rafa Nadal en partidos memorables, creo que voy a estar menos nervioso de lo habitual en un partido así. Debo hacer mi juego, ser agresivo, jugar con pasión, pero también tener claro que debo tener mucha consistencia", afirmaba.