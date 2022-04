Así celebró Davidovich su pase a la final de Montecarlo

Alejandro Davidovich se coló en la final del Masters 1.000 de Montecarlo tras doblegar en un partido disputadísimo a Grigor Dimitrov. Fue pura emoción el malagueño, que no se lo creía cuando entró el ace que le daba la victoria. Tardó poco en darse cuenta de la hazaña y salir corriendo a celebrar con todo su equipo. Aplaudía a las gradas, que ovacionaron enérgicas tras un gran partido de ambos tenistas.

"Burrata y milanesa", así firmó en la cámara tras su triunfo Davidovich, que ya piensa en lo que toca tras acabar un torneo en el que, pase lo que pase en la final, será su mejor competición hasta la fecha. Con el malagueño sigue el idilio español en Montecarlo que, desde 1991, sólo ha tenido 10 tenistas que no hayan sido españoles tras 30 ediciones. Davidovich se une a los Bruguera, Costa, Corretja, Moya, Ferrero, Nadal, Verdasco, Ferrer y Ramos-Vinolas.

Foki is a FINALIST in Monte-Carlo! 🌟@alexdavidovich1 sees off a third Masters 1000 champion this week in Dimitrov to reach the 2022 #RolexMCMasters final! pic.twitter.com/tvKxAeKELX