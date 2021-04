Davidovich liquida a Pouille y jugara ante Tsitsipas en cuartos de final en Montecarlo

Enorme semana de Alejandro Davidovich, que sigue rompiendo techos. El malagueño, de 21 años, está ya en los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo después de imponerse en un duro partido al francés Lucas Pouille por 6-2 y 7-6 (2). Tres victorias en un torneo del máximo nivel mundial le colocan en una esfera selecta. De hecho, le espera nada menos que Stefanos Tsitsipas, cabeza de serie número cuatro y número cinco del mundo. El griego derrotó por 6-3 y 6-4 al chileno Garín. Davidovich se planta en cuartos de final tras ganar seis sets y no perder ninguno.

Davidovich jugó un set y medio de tremendo nivel, muy concentrado y sin dar opciones a su rival, número 86 del mundo. Pouille, que había hecho unas declaraciones en las que decía que no le importaba perder porque así se iba antes a casa, criticando el entorno en el que juegan los tenistas en estos tiempos de pandemia, parecía superado por el malagueño, muy serio en su juego, paciente para desgastar al rival y masticando bien los puntos.

El primer set fue rápido, con un 6-2 para Davidovich, que desde el 2-1 para Pouille enlazó nada menos que cinco seguidos para adjudicarse la manga. Sin hacer concesiones con su servicio, el malagueño caminaba con soltura, gestionando bien el incómodo viento que hacía en las pistas del Principado.

La segunda manga iba por el mismo camino. Rompió rápido Davidovich y con 3-2 y 40-0 hubo un click en el partido. No concretó ese juego, con una doble falta y errores poco frecuentes antes. Y ahí comenzó otro duelo. De hecho, de ahí hasta el final hubo casi 50 minutos de partido, más de lo jugado hasta entonces. Entró en un bucle peligroso el encuentro. Davidovich se aceleró y ya no era paciente en los golpes. Además, Pouille, pese a arrastrar molestias en un costado, que le llevaron a pedir al masajista, que su lenguaje corporal no parecía muy combativo, elevó su nivel de juego para intentar negar la derrota. Para más inri, el malagueño se doblaba su tobillo izquierdo al estirarse para devolver una bola.

El partido en una secuencia de juegos larguísimos, con ventajas al saque y al resto. Con 5-4, Davidovich salvó un punto de set adverso con un impresionante drive que apenas rozó la línea. Pouille también respondía con grandes golpes, con alguna dejada que obligaba mucho al de La Cala del Moral. La petición del fisio de Pouille pareció tranquilizar algo al malagueño, que no concretaba las bolas de break que tenía, pero que también levantaba las suyas. Con problemas en el segundo saque, con alguna doble falta impropia, Davidovich llevaba el partido al tie break.

Y ahí el malagueño no perdonó. Como en primera ronda ante De Miñaur para decidir el partido, ganó la muerte súbita. Lo hizo con autoridad (7-2). Enlazó desde el 1-1 cinco puntos consecutivos para fabricarse cinco bolas de partido. Y a la segunda lo consiguió después de que se estrellara en la red el golpe de Pouille.

Con esta victoria, Davidovich se garantiza aparecer el próximo lunes en su mejor puesto en el ranking ATP, en el Top 50 y es posible que por delante de Albert Ramos, el cuarto español tras Nadal, Carreño y Bautista. Ello implicaría una plaza para los Juegos de Tokio. Aunque la normativa no está clara porque antes exigía que el jugador haya jugado la Copa Davis, al no haber eliminatorias desde 2019 puede haber alguna exención en este caso.

Un dato que evidencia la importancia de lo que hizo Davidovich. Se convirtió en el jugador español más joven en cuartos de final de un ATP Masters 1000 desde que Nadal lo hizo a su misma edad en Miami 2008. Eso sí, para el balear era entonces la vigésima vez que disputaba unos cuartos de final en un torneo de esta categoría. Pero es alguien incomparable.

Enfrente en los cuartos de final este sábado uno de los nuevos monstruos del tenis, Stefanos Tsitsipas. El griego es el número cinco del mundo, ya ganó el Masters y llegó a la final de Australia. Lleva un balance de 17-5 esta temporada y es un jugador de máximo nivel, un reto enorme para Davidovich, la raqueta con el mejor ranking al que se ha enfrentado nunca. Curiosamente, Davidovich jugó ante el hermano de Stefanos, Petros, en la primera ronda de Marsella hace un par de meses. Ganó fácil por 6-1 y 6-2. Pero para Davidovich no hay que descartar nunca nada.