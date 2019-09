Davidovich, rumbo al Top 100

Consiguió algo más que el pase a semifinales Alejandro Davidovich en el mediodía del viernes. El tenista malagueño de 20 años acumula ya 551 puntos, por lo que iguala al actual número 100 del ránking oficial de la ATP, el español Marcel Granollers.

Sobre la pista, Davidovich pasó por encima de Alessandro Giannessi (171º del mundo) por un contundente 6-2 y 6-1 en una hora y 11 minutos. Nada tuvo que hacer el tenista italiano ante el malagueño, que impuso su poderío en la pista central del torneo Challenger de Biella (Italia). Partía como primer cabeza de serie en este torneo y no ha defraudado. No ha perdido ningún set y en este encuentro de cuartos no cedió más de tres sets.

El pase a la gran final se lo jugará ante otro italiano, Paolo Lorenzi. El 120º del ránking llega en un gran estado de forma. En su eliminatoria tuvo que sudar algo más que Davidovich, pero acabó consiguiendo el triunfo por 5-7 6-4 y 6-1, frente al argentino Andrea Collarini (219º).

Un todo o nada es lo que tendrá Davidovich el sábado a las 12:50 horas, aproximadamente. Si consigue imponerse a Lorenzi no solo conseguirá el pase a la final del torneo, grabará su nombre entre los 100 mejores tenistas del mundo.