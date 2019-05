Alejandro Davidovich: "No sabía gestionar bien mi ritmo a cinco sets"

El bautizo de Alejandro Davidovich en un grand slam no fue productivo en cuanto a resultados, pero sí fue una experiencia tremendamente valiosa para el tenista malagueño. Era su primer partido a cinco sets y transitó un camino que debía comenzar alguna vez.

“Fue muy sorprendente, no esperábamos entrar, había una pequeña fe y seguimos aquí entrenando. El año pasado hubo ocho lucky losers y este año estaba el quinto y pudo ser al final”, decía Davidovich en declaraciones en Eurosport después del partido en el que perdió ante Jordan Thompson.

“Es algo diferente”, explicaba Davidovich sobre su debut en un partido de grand slam: “Con un partido a cinco sets, no sabía gestionar muy bien mi ritmo de juego. He empezado más suave para de lo normal para ir creciendo durante el partido y ha sido un fallo que he aprendido para las siguientes veces”.

Con humildad, Davidovich decía que su próximo calendario pasa por jugar un Challenger en tierra en Prostejov (República Checa): “Ahora vamos a jugar un torneo en tierra y después vamos a jugar en hierba. Me gusta jugar ahí, tirarme al césped vamos a ver cómo se nos da”. En Wimbledon saltó a los titulares con su victoria como junior en 2017.

“Soy un tío que me gusta jugar muy agresivo en la pista, no doy una bola por perdida. Nos llamamos Team Tsunami por algo”, bromeaba Davidovich: “A corto plazo el resto es estar en los cuadros finales de los grandes y estar a final de temporada en el Top 100”.