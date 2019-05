Davidovich paga la novatada en Roland Garros

En la pista de 12 del espectacular complejo tenístico de Roland Garros realizó su debut Alejandro Davidovich, poco días antes de cumplir los 20 años, en un grand slam. Máxima exigencia, un partido al mejor de cinco sets y ojos sobre él. Y no tuvo su mejor día el tenista malagueño, que sufrió bastante ante Jordan Thompson (número 69 del mundo) y acabó cayendo por 6-3, 6-2 y 7-6 (3).

Acabó compitiendo en el tercer set Davidovich. Tuvo una bola de set, incluso, con el 5-4 a favor, pero no pudo materializarla. En cualquier caso, subió el nivel competitivo y se fue con una mejor imagen y un mejor sabor de boca tras dos sets iniciales algo errático. 10 días en París, con una fase previa a la que se acabó agarrando y que le dio el pase como lucky loser, llenan el saco de experiencias del malagueño.

El primer set comenzó bien para Davidovich, con un break a favor en el primer juego del partido. Pero no tuvo continuidad. El malagueño estuvo errático, cometió 22 errores no forzados en el primer set y no encontró ritmo de bola. Entregó dos breaks de manera consecutiva mientras Thompson cogía confianza. Ganó dos juegos más el de La Cala, pero no pudo recuperar el saque y la manga se fue por 6-3.

Misma tónica en el segundo set. Primer juego para Davidovich, esta vez con saque a favor, y cuatro seguidos para el contrario, con dos breaks en medio. Mantenía sin grandes problemas el australiano su saque mientras Davidovich tenía muchas dificultades. Otro set para Thompson (6-2).

Empezó mal el tercer set, con otro break (0-1) en contra, pero se pudo recuperar en el siguiente juego (2-1). Se veían los mejores momentos de Davidovich en el partido, compitiendo de tú a tú con el australiano y dominándole con cierta continuidad tras dos sets a su merced. Con 5-4 a favor tuvo set ball, pero no pudo mantener un peloteo con Thompson para ganarlo y el aussie empató el duelo (5-5). Con 6-5 a favor del español, el partido tuvo un frenazo por la lluvia que caía sobre París, pero se reanudó rápidamente.

En el tie break, Thompson hizo un mini break con 3-3 que ya resultó definitivo. No pudo el malagueño ganar ningún punto más en el partido, que se acabó marchando. Fue la primera experiencia de Davidovich en un grand slam. A buen seguro que no será la última.