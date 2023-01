Davidovich: "He venido a Australia a ser sólido, disfrutar y divertirme"

Alejandro Davidovich habló tras su pase a la segunda ronda del Open de Australia en un partido duro ante el kazajo Bublik, que fue interrumpido tres horas por las altas temperaturas que se estaban registrando en Melbourne y que rompieron una secuencia que era positiva para el malagueño.

"Me quedo con el trabajo hecho, ha sido un partido con muchos altibajos, hemos tenido que parar tres horas por el calor, me estaba encontrando mejor y mejor antes de irnos de la pista y cuando hemos vuelto él estaba mejor y yo estaba un poco como si me hubiera dado un poco de pájara, me dolía un poco la cabeza. Ha sido un partido con muchos altibajos y yo he intentado ser lo más sólido posible e intentar algún juego al resto. A la vuelta empezó a sacar mejor y era más complicado", decía Davidovich en los micrófonos de Eurosport, donde explicaba qué hizo en ese parón: "Hacía mucho calor, el día que más desde que estoy en Australia. Después de irnos al vestuario, me duché y me quedé más tranquilo. Comes un poco y te relajas y ya cuando queda 45 minutos o una hora te activas otra vez. Te reorganizas las tácticas con tu entrenador y vas de nuevo a por el partido".

Ahora le tocará jugar en segunda ronda ante el estadounidense Tommy Paul, número 35 del mundo. "Nunca jugué con Tommy Paul, lo he visto varias veces. Sé que ha ganado a grandes jugadores, sé que es un gran jugador. Para mí creo que tiene todos los golpes bastante buenos. Es muy peligroso y en un grand slam pueden pasar muchas cosas. Hay más tensión y presión. He venido a intentar ser más sólido con mi juego, a disfrutar, a divertirme, a sacar todo lo que he entrenado esta pretemporada", cerraba el malagueño.