Copa Davis en Málaga: Australia, bajo el influjo de Lleyton Hewitt

Segundo país más laureado de la historia de la competición, con 28 títulos y 19 subcampeonatos (32 y 29 de Estados Unidos), Australia fue dominadora absoluta de la Copa Davis en los años 50 y 60 del siglo pasado, cuando el campeón sólo defendía título en la final. Pocos países con más tradición tenística que Australia, que no cuenta en Málaga con su tenista más carismático, Nick Kyrgios, que ha ofrecido su mejor versión como jugador en este 2022. El excéntrico jugador de Canberra no jugará en el Carpena, pero sí hay un equipo interesante que aparecerá por la Costa del Sol con el influjo de su capitán Lleyton Hewitt a la cabeza. Antiguo número uno del mundo, un competidor extraordinario sin un talento desbordante, es alma de los aussies. No le es desconocida Málaga a Hewitt, que preparó en Puente Romano la final de la Davis de 2000, la primera que ganó España en su historia, junto a Patrick Rafter. Le ganó un partido épico a cinco sets a Albert Costa y cayó en el definitivo ante Juan Carlos Ferrero.

Australia abrirá la competición contra Países Bajos, de donde saldrá el rival del ganador del España-Croacia. Sin Kyrgios, el jugador más reconocible de Australia es Álex de Miñaur. Es un jugador nacido en Australia, de padres uruguayos y que se formó en España. La Federación peleó para que compitiera con bandera española, pero la apuesta económica australiana fue mayor y le acabaron convenciendo. Con 23 años, coetáneo del malagueño Alejandro Davidovich, ha acabado la temporada en el puesto 24. El mejor de su carrera lo alcanzó mediado 2021 con el número 15. Tiene seis títulos, cinco de ellos en dura y uno en hierba. Es un jugador rápido de movimientos, velocísimo y con buenos golpes desde el fondo. Tiene un balance de 9-5 en la Copa Davis.

Thanassi Kokkinakis (26 años) era un gran esperanza del tenis australiano, en categoría junior se le veía junto a Kyrgios (ganaron juntos Wimbledon junior) como figuras emergentes, pero lesiones y una cabeza no muy firme le sacaron de la rueda. Gran doblista (con Kyrgios de nuevo ganó este año el Open de Australia y jugó las ATP Finals en Turín), debería partir como competidor individual para esta Copa Davis. Es el número 95 del mundo (69 fue su mejor puesto, con 19 años, en 2015). Gran sacador, la pista malagueña se puede adaptar a sus cualidades. Ganó este año en individuales el torneo de Adelaida. Tiene un récord de 4-4 en individuales. Este año ganó el quinto partido ante Hungría en la fase previa de marzo y también arrancó un triunfo en Alemania.

Completa el equipo una pareja de dobles bastante consolidada, la formada por Matthew Ebden y Matt Purcell, que juega gran parte del circuito junta. Teóricamente debe ser la que juegue para resolver eliminatoria. Ambos han ganado Wimbledon este año juntos. Ebden (34 años) y Purcell (24) se complementan bien y su carrera individual no es muy destacable. La gran tradición doblista de Australia propicia que haya oferta y este fue la elección de Hewitt. Ebden tiene un 7-2 en Davis (4-0 en individuales y 3-2 en dobles) y Purcell, 2-2 (2-1 en dobles).