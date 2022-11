La Copa Davis de Málaga es la Ensaladera de Felix Auger-Aliassime

La Copa Davis de Málaga 2022 será para la historia la de Felix Auger-Aliassime. El portentoso jugador de Montreal (22 años) fue la locomotra para que Canadá ganara la primera Ensaladera de su historia. El Martín Carpena será un lugar de culto para el pujante deporte canadiense, que va conquistando terrenos ignotos. Potencia en deporte de invierno, ya ronda el Top 10 en el medallero de los Juegos de verano, asoma en la natación, está en el Mundial de fútbol, ganó la NBA con los Raptors... Y en tenis coincide una generación tremenda con dos cabezas, Aliassime y el genialoide Denis Shapovalov, dos jóvenes que ya avisaron colándose con 19 años en la final de 2019 para perder ante España (Nadal y Bautista), que este año ganaron en Australia la ATP Cup y que se coronan en Málaga con todos los honores.

Aliassime remató la final en el que era el partido entre los dos jugadores del torneo, ante Álex de Miñaur. El pequeño australiano de movimientos increíblemente rápidos para devolverlo casi todo había tirado de su país, con 28 Ensaladeras en la mochila, hasta su primera final desde 2003, ganada por su seleccionador, Lleyton Hewitt, ante la España de Moyá, Corretja y Ferrero. Poco después vendría De Miñaur a España junto a sus padres, uruguayo y madrileña. Tras nacer en Sidney en 1999, con cinco años aterrizó en Alicante y allí estuvo hasta los 18, cuando escogió competir por su país de nacimiento. Además de por su juego había cautivado al Martín Carpena con su simpatía y sus guiños, pidiendo a los malagueños su apoyo en los partidos de martes y viernes. Sobre la pista había dejado un juego vertiginoso a la vez que un frontón para los contrarios desesperante.

Pero enfrente estaba Felix Auger-Aliassime, hijo de togoleño y canadiense, de la zona francófona del Quebec. Un portento que en este último cuarto de temporada ha derramado el tarro de las esencias. Enlazó 16 victorias para levantar los trofeos en Amberes, Florencia y Basilea para acabar la temporada en el sexto lugar del ranking. Pero tenía la misión de ganar esta Davis antes de acometer el gran salto de ser más competitivo en los grand slams, sólo llegó a unas semifinales del US Open. Aliassime es un martillo con el saque, rapidísimo de piernas, con una coordinación para perfilarse con los dos golpes de fondo excelente para su 1.93, con una movilidad anormal para su estatura. Su dominio en esta Copa Davis ha sido extraordinario. Ha jugado cuatro partidos, tres de individuales y uno de dobles, y no ha cedido ningún set. Su actuación ante Italia fue la que volteó el torneo. Despachó en hora y media a Musetti y tras un pequeño receso salió a jugar el doble junto a Pospisil para rubricar el acceso a la final.

Ante De Miñaur Aliassime mantuvo la concentración, con un número escaso de errores no forzados y haciendo correr al australiano. Le rompió una vez en cada set con precisión quirúrgica. 6-3 en el primero y 6-4 en el segundo. No ha cedido ninguna vez el saque en todo el fin de semana, ni con un 0-40 en el momento más crítico que hubo en el partido con De Miñaur para igualar a tres. También un 0-30 con 5-4 con el pabellón entregado al australiano, quería ver un poco más de tenis. Pero no hub piedad.

Previamente, Shapovalov había ganado su primer punto. Había tenido que llegar Canadá al doble en cuartos y semis porque el número 18 del mundo, nacido en Tel Aviv, no había consumado ante Struff y Sonego, a los que por ranking debía vencer. Pero ante Kokkinakis no tuvo problemas. 6-2 y 6-4 le venció. Sólo tuvo un momento en el que su cabeza difusa pareció jugarle una mala pasada, cuando vencía por 5-2 y entregó su saque. No vaciló después y ganó el punto. Talento y mente deben armonizarse, pero materia hay para ser un gran jugador.

Con aires canadienses se cerra Copa Davis de Málaga. Seis días de espectáculo con 11 de los mejores 26 del mundo. Tendrá su continuidad en 2023. Málaga dio la talla como ciudad y el Carpena como instalación para dar lustra a la Davis de Aliassime y Canadá.