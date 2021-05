Djokovic: "Davidovich me sorprendió al inicio"

Tras el partido, en la rueda de prensa posterior al triunfo de Novak Djokovic ante el malagueño Alejandro Davidovich, el serbio dejó constancia del buen juego con el que comenzó Foki en estos octavos de final del Masters 1000 de Roma: "Alejandro comenzó muy bien, me sorprendió un poco al principio, pero pronto pude imponer mi ritmo. Creo que estuve muy sólido desde el fondo de pista y aproveché bien algunos errores inesperados por su parte.

Djokovic reconocía que su nivel de juego subió enfrentándose al malagueño con respecto a lo que ofreció días atrás: "Me veo en una muy buena tendencia, he jugado en torno a un 20 o 30% mejor que ante Fritz y creo que puedo seguir mejorando. Necesitaré jugar mejor en cuartos de final, ya que tanto Stefanos como Matteo están jugando muy bien".

Ambos tenistas se dieron un fuerte abrazo tras el partido y Davidovich escribió en sus redes que fue un “partido difícil, ¡aprenderé de esta experiencia! Felicitaciones Djokovic y buena suerte para el torneo”.

“Quizás lo único que echo en falta es el estudio. Creo que la educación es esencial para el crecimiento de una persona, no solo por los conocimientos sino también a nivel social. Eso es quizás lo único que echo en falta, pasar más tiempo en la escuela”, eran otras de las declaraciones del balcánico, con las que sorprendía sobre qué dejó de lado por el tenis: “Creo que viajar me ha dado muchos beneficios. Pero planeo cuidar mi educación. Quiero estudiar más, cuando tenga más tiempo. No sé cuándo será, si será cuando me retire o cuando ralentice mi ritmo en los torneos”.