El Rincón Fertilidad Málaga lograba lo impensable en Ciudad Jardín (32-28). Daba el primer bocado a un Lokomotiv Zagreb que demostró en los instantes finales el porqué de su condición de favorito. Era la ida de la EHF European Cup y se jugaba en casa, las panteras fueron voraces y el primer bocado fue de una dentellada amplia y dolorosa. La renta de cuatro puntos con la que viajarán a tierras balcánicas es el mayor tesoro que deben proteger las malagueñas.

Espe López, protagonista con cuatro de los goles de las panteras, lamentaba esos instantes finales tras el partido: "Creo que hay destacar la alegría. Es verdad que pudo ser un poco más, pero nos vamos a Croacia con cuatro goles. Es un resultado bastante bueno y todos antes del partido no nos imaginábamos esto". Eran sensaciones similares las de Estela Doiro, crucial con sus nueve goles ante las croatas: "Estoy muy contenta, pero al final te queda un poco cara de tonta porque podíamos ir con una renta de +7 para ir más tranquilas a Croacia y al final a falta de dos minutos te hacen un parcial de 0-3. Es muy buen resultado, que no nos lo esperábamos porque es un rival muy duro y muy fuerte, pero tenemos que ir a su casa y no es lo mismo. Muy contenta por la victoria y por el juego del equipo".

No se lo esperaban, es una realidad, pero el juego, empaque y superación de las malagueñas no tiene límites en estos momentos. Ahora toca un proceso de recuperación y mentalización para el próximo partido, el de vuelta en Zagreb este sábado. Será un partido nuevo, diferente, y que se debe abordar como si el resultado en casa hubiera sido un empate. En esos términos hablaba Espe, que daba la receta: "Vamos con la sensación de que es un partido nuevo y que estamos 0-0. Es fundamental volver a estar super concentradas, sin ningunos fallos. Lo principal y fundamental es la seriedad, la concentración y estar bien en defensa".

"No me esperaba que fuésemos a ganar con +4. Esperaba un partido igualado y casi perder por una renta corta de goles, pero lo tienes ahí y a falta de dos minutos ves que tienes un +7 para ir a Croacia mejor. Te quedas un poco con el sabor agridulce, pero contenta con el trabajo que se ha hecho", explicaba Estela Doiro, que destacó el trabajo defensivo de todo el equipo: "Estuvimos bastante bien en defensa, sí que es verdad que cometimos errores de cambios de oponente u orientaciones hacia puntos fuertes de ellas. Se trabajó muy bien y muy fuerte en defensa y pudimos correr en segunda oleada que es nuestro punto fuerte. En ataque estuvimos bastante fluidas y se pudo jugar un balonmano bonito".

"Estuvimos muy bien, con pocos errores en todas las facetas del juego. Se trabajó mucho durante la semana para eso. Una vez más el equipo respondió en el día importante. Al final es lo de siempre. Somos un equipo y todo el mundo tiene que estar. Cuando todo el mundo está y aporta, vamos con todo", concluía Espe López tras la importantísima victoria del Rincón Fertilidad Málaga en la ida de la EHF European Cup.