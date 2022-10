Empate valioso del BeSoccer UMA Antequera en la pista del Noia (4-4)

Otro ejercicio competitivo magistral. En esta Primera División tan exigente, bajar la guardia no está permitido. En cada partido se presenta una oportunidad de sacar puntos con los que ir creciendo y ganando confianza en una identidad de juego y en una forma de trabajar que da sus frutos cuando todos los jugadores creen en lo que se le marca, desde el cuerpo técnico, dependiendo del rival que hay enfrente. Noia Portus Apostoli FS había arrancado de forma sensacional con tres victorias a domicilio y un empate en casa para acumular 10 puntos en la clasificación. Eso no lo tuvo en cuenta un BeSoccer CD UMA Antequera que salió a la pista con la única intención de llevarse los puntos. Los goles en contra no sirvieron para amedrentar a un bloque que luchó sin descanso hasta que le dio la vuelta al marcador en una gran salida en la segunda parte. Reparto de puntos al final (4-4) del que hay que extraer una lectura positiva para continuar progresando.

Duelo de equipos con ganas y ambición de seguir avanzando en el camino del triunfo. Los locales con el reto, en su tercera cita en el Agustín Mourís, de lograr vencer por primera vez ante su público, mientras que los guerreros universitarios buscaban otro meritorio resultado lejos de tierras andaluzas como ya pudo obtener en Murcia ante ElPozo. El encuentro comenzó con desventaja. Henrique conectó un lanzamiento exterior que, en el palo, desvío Power Raggiati con el cuerpo (1-0). El tanto sirvió de avisó, pero no desanimó a los jugadores que lucían la elástica verde. Burrito se mostró muy incisivo en la presión, recuperó varios balones y realizó varios disparos a portería sin la dirección adecuada. Cobarro tuvo la más clara con un potentísimo disparo al travesaño.

La ofensiva del ala-pívot de Cieza (Murcia) tuvo continuidad en una jugada de Pablo Ordóñez con Pablo Ramírez. El ala jiennense no pudo conectar con el pívot malagueño, el balón quedó suelto en el área y David Velasco apareció desde atrás para fusilar la red (1-1). Muy atento el 8 para ejecutar un remate que devolvió la igualdad en el electrónico. A partir justo de este instante, el juego de los visitantes empezó a subir de nivel, se adueñaron de la posesión e hicieron retroceder a su adversario. El dominio no se tradujo en un segundo gol. Este llegó en el otro lado de la cancha. Neguinho sorprendió con un ajustado lanzamiento nada fácil de detectar para Chispi (2-1). Noia recuperó su ventaja y, en la recta final del primer tiempo, Tete volvió a ser valiente a la hora de introducir el ataque de cinco con portero-jugador. En la primera acción, Burrito anotó el 2-2 tras un recorte y un potente tiro.

El paso por los vestuarios permitió al entrenador malagueño charlar con sus jugadores, transmitirles confianza y animarles a ser más agresivos en la finalización de cara a puerta. Este mensaje caló. El inicio de la segunda parte fue arrollador. Pablo Ramírez firmó el 2-3 aprovechando una precisa asistencia de Alvarito y Cobarro subió al luminoso el 2-4 en una brillante pared que el 12 se inventó con Pope. Dos ofensivas letales con las que tomar la iniciativa en una trepidante batalla por los tres puntos. El ritmo fue alto, al igual que la intensidad, y solo faltó rematar con más acierto. Burrito y Pablo Ordóñez se quedaron cerca de culminar dos rápidos contraataques tras una recuperación en el ecuador de la pista.

La formación antequerana trató de aguantar el resultado, sin dejar de ser agresivo en ataque, pero estando atento en la labor defensiva. Dos despistes devolvieron a los anfitriones a la pugna por el triunfo. Machado batió a Chispi con un remate por debajo de las piernas (3-4) y Marcelo, poco después, igualó la contienda con la diana del 4-4. Marlon Velasco utilizó el portero-jugador, pero no tuvo demasiado impacto y Tete volvió a recurrir a él. Una situación en el partido que permitió disponer de las últimas acciones. Davilillo y Burrito se toparon con Henrique. No lo superaron y el marcador no se modificó más. Un punto para cada equipo. El BeSoccer CD UMA Antequera buscará darle mucho más valor a este empate en el compromiso de la próxima semana, sábado 5 de noviembre (18.00 horas), en el Pabellón Fernando Argüelles ante Movistar Inter FS.

Noia Portus Apostoli FS: Henrique (P), Marcelo, Altamirano, Edu Jabá y Bruno Gomes. También jugaron: Gozi (P), Pablo (P), Power Raggiati, Lluc ©, Rafinha, Pirata, Neguinho, Alisson y Machado.

BeSoccer CD UMA Antequera: Chispi (P), Daniel Fernández, Burrito, Pablo Ordóñez y Pablo Ramírez. También jugaron: Conejo (P), Pope, Miguel ©, Alvarito, Davilillo, Dani Ramos, Cobarro, Óscar y Sergio Barona.

Goles: 1-0 Power Raggiati (6’), 1-1 Davilillo (16’), 2-1 Neguinho (18’), 2-2 Burrito (19’), 2-3 Pablo Ramírez (21’), 2-4 Cobarro (25’), 3-4 Machado (32’) y 4-4 Marcelo (35’).

Árbitros: Diego Gallo y Rubén Hevia. Amonestaron a Bruno Gomes y Edu Jabá por los locales y a Davilillo y Burrito por los visitantes.

Pabellón Municipal Agustín Mourís.