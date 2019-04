Juanchu: "Hemos crecido mucho como club en los últimos años"

A falta de cinco jornadas para acabar el calendario en el Grupo IX de Tercera División, El Palo ya puede decir que luchará en la fase de ascenso por intentar volver a estar en Segunda B. Juanchu Lumbreras Vivar, director deportivo del conjunto paleño, habló con Málaga Hoy y comentó las sensaciones de su equipo de cara a la recta final del campeonato y la posterior liguilla que disputará la plantilla dirigida por Juan Francisco Funes.

–A falta de cinco jornadas, el equipo ya está en el play off. ¿Esperaba lograr el objetivo con tanta antelación?

–A finales de verano, cuando terminamos de hacer la planificación en la pretemporada, el objetivo era llegar al último mes con opciones de meternos en la liguilla, así que el objetivo está bastante bien conseguido. Evidentemente, estamos muy contentos, porque no esperábamos que a falta de tantas jornadas para acabar, estuviéramos con los deberes hechos y matemáticamente ya clasificados para disputar la fase de ascenso. Sabíamos que meternos en la liguilla iba a ser complicado, porque hay muchos equipos que luchan por ello, como el Antequera, el Vélez, el Jaén, el Mancha Real o el Linares, y la verdad es que lograrlo así nos hace muy felices.

–¿Cómo de importantes han sido las nuevas incorporaciones de esta temporada para conseguir el billete a la liguilla?

–Cuando se configuró la plantilla, nos dimos cuenta de que teníamos un equipo bastante competitivo para luchar por los puestos de arriba. Gracias, sobre todo, a la gestión del entrenador, hemos conseguido clasificarnos. Es siempre complejo, porque son muchas caras nuevas, y a la hora de que el equipo se adapte, es complicado. Pero la verdad es que hicimos una primera vuelta excepcional y a lo largo de la temporada hemos competido muy bien. Los nuevos fichajes se adaptaron muy bien. También los jugadores de casa y los más veteranos, como Nacho o Durán, hacen también que la integración de los nuevos jugadores sea mucho más fácil. Esa es una de las cosas fundamentales por las que se ha conseguido el objetivo, porque este vestuario es, sobre todo, una familia. Aquí, las cosas que miramos mucho para planificar, que a veces es positivo y otras veces es negativo, es que nosotros, siendo un equipo de barrio, tenemos un presupuesto muy limitado, y, a veces, solo podemos fichar jugadores de aquí de la provincia de Málaga. Eso, evidentemente, es un factor importante a la hora de adaptarse para los que llegan. Es mucho más fácil. Un jugador que tuviera que venir de fuera de Málaga o de Andalucía, pues le cuesta un poco más adaptarse. Pero, normalmente, son jugadores de aquí de Málaga, que se conocen entre ellos, y eso facilita mucho las cosas. Después, hay que añadir la acogida que tiene un club como este. A cualquier jugador que haya pasado por El Palo y le preguntes te va a decir que es un club en el que se está muy a gusto, y eso la verdad es que repercute deportivamente y ayuda a que lleguen los buenos resultados.

–¿Además de los nuevos jugadores, la figura de Funes también es muy importante dentro del vestuario, no?

–Siempre lo he dicho durante toda la temporada. Para mí, el mejor fichaje que tenemos es el entrenador. Juan Francisco Funes conoce muy bien la categoría. Ha hecho temporadas extraordinarias con el Loja. Ha jugado ya tres liguillas de ascenso a Segunda B, y lo consiguió una vez con el Loja. A la hora de gestionar el vestuario y leer los partidos, para mí es, sin duda, el mejor entrenador de la categoría. También, en cuanto a la confección de la plantilla, a él siempre le ha gustado tener plantillas cortas, pero cuando vimos que este año íbamos a tener 22 equipos y que íbamos a tener cuatro o cinco jornadas con partidos entre semana, decidimos tener un plantilla un poco más amplia, con dos jugadores por puesto, y creo que eso también ha beneficiado mucho al equipo.

–¿Haber pasado ya por Segunda B supone una presión extra de cara a la fase de ascenso? ¿Se os cuelga el cartel de favoritos?

–Tampoco lo vemos así. Con el hecho de habernos metido ya en el play off, nosotros vemos que el objetivo está más que cumplido. Lo que tenemos que hacer ahora es disfrutar de eso; lo que venga en liguilla, pues ya se verá. Nosotros echamos la vista atrás y somos realistas también. Somos un equipo de barrio y estamos compitiendo contra capitales de provincias, como Jaén, que son presupuestos de equipos que podrían estar en Segunda B perfectamente, o el Linares. El Jaén, que es líder destacado, estoy convencido de que, con la plantilla que tiene actualmente, podría estar en Segunda B en mitad de tabla. Entonces, nosotros no tenemos ahora mismo la presión de que estemos obligados a ascender. Además, jugar una liguilla de ascenso, no siendo primeros, es muy difícil, porque tienes que pasar tres eliminatorias y hay equipos muy fuertes en cualquiera de esos cruces.

–Tercera vez que El Palo juega la liguilla. ¿El club está creciendo muy rápido en los últimos años, no?

–Sí, es digno de admirar que juguemos nuestra tercera liguilla. Igual que creo que el míster tiene mucho mérito en esto, también creo que la figura del presidente es fundamental. Juan Godoy cogió al equipo cuando estaba en Preferente y lo ha llevado a consolidarse en Tercera División. Ha conseguido también tenerlo dos años en Segunda B. Creo que el trabajo que ha hecho el presidente con el club es muy bueno. Lo ha convertido en un referente de la Tercera División y en un atractivo para que los jugadores vengan a nuestro club y firmen por nosotros.

–Tras la derrota contra el Linares, ¿la segunda plaza es imposible?

–Yo creo que sí. El segundo puesto se nos queda ya muy lejos. Estamos a diez puntos del Linares, con el golaverage perdido, y es muy complicado. El principal objetivo es ir partido a partido y coger una buena dinámica para la liguilla y afianzar el tercer puesto, porque es muy importante quedar lo más arriba posible por el tema de los cruces, los sorteos y el factor campo. De modo que ahora nos centramos en quedarnos ahí.

–¿Cómo ve al equipo de cara al play off?

–Hicimos una primera vuelta espectacular, luego tuvimos unos meses más complicados, sobre todo, en febrero y marzo, ahora en estas últimas semanas hemos competido con los de arriba, y creo que el equipo está en una dinámica buena. Con estos últimos partidos, contra el Loja, Jaén y Linares, el equipo ha competido bastante bien y yo creo que son buenas pruebas de cara a la liguilla de ascenso. Estamos muy contentos con el rendimiento. Yo llevo ya varios años en el club como gerente; este es mi primer año como director deportivo, y la verdad es que estoy muy contento. Ahora solo queda seguir soñado e intentar conseguir ese ascenso a Segunda B, que sería el broche perfecto.

–¿Cómo de importante es para El Palo su afición en esta fase de ascenso?

–Una de nuestras bazas en la liguilla es el San Ignacio. Una de las cosas que siempre comento con el míster es que, si no eres primero, es muy complicado ascender. Él tiene mucha experiencia y sabe lo difícil que es, pero comenta que aun siendo terceros, el San Ignacio es un campo muy complicado para los rivales y que él tiene unas expectativas muy altas de cara a la fase de ascenso. Eso a la dirección deportiva nos tranquiliza, que el míster tenga ese pensamiento.